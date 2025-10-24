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Trådløse on-ear-hovedtelefoner til børn

TAK4200MP/00

4.6

| (24) Anmeldelser | 94% anbefaler dette produkt

2 Priser

Starter i

Magenta Purple
Magenta Purple
Blå
Blå
Pink
Pink

Sikre, sjove og rejsevenlige

Med farverige LED'er på ørekopperne og en sjov trådløs lyddelingsfunktion er disse hovedtelefoner skabt til at begejstre børn. Lydstyrken er begrænset for at beskytte unge ører, og en særlig rejsetilstand gør det muligt for børn også at lytte sikkert i mere støjende omgivelser.

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Sikre, sjove og rejsevenlige

  • Trådløse on-ear-hovedtelefoner

  • Lydstyrken er begrænset til 85 dB

  • LED-lys. Lyddeling

  • Holdbare og foldbare

Altid sikkert, altid sjovt. Lydstyrkegrænser til hjemmet og rejsen*

Altid sikkert, altid sjovt. Lydstyrkegrænser til hjemmet og rejsen*

Disse hovedtelefoner er specielt designet til at være ekstra sikre for unge ører og er begrænset til 75 dB ved lytning derhjemme eller under lektielæsning. Ved lytning i mere støjende omgivelser uden for hjemmet kan forældre bruge Philips Headphones-appen til at indstille en lydstyrkegrænse på 85 dB i rejsetilstand.*

Børnevenlig komfort og nem betjening

Børnevenlig komfort og nem betjening

Store, runde betjeningsknapper nederst på ørekopperne gør det nemt for børn at bruge disse hovedtelefoner, mens mindre ørekopper med bløde ørekoppuder gør dem behagelige at have på. Den polstrede hovedbøjle kan nemt justeres, så den sidder perfekt, og har prikker på bagsiden, der hjælper børn med at se, hvordan hovedtelefonerne skal vende, når de tager dem på.

Farverigt design med LED-lys

Farverigt design med LED-lys

Farverige LED-lys i ørekopperne kombineres med hovedtelefonernes flerfarvede design og får dem til at skille sig ud på den helt rigtige måde. LED-lysene kan indstilles til at lyse i forskellige farver: perfekt til børn, der gerne vil udtrykke deres egen stil.

Tekniske specifikationer

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Priser

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  • Billede af TPV_PBTAWARD135

Anmeldelser

Disse anmeldelser administreres af Bazaarvoice og er i overensstemmelse med Bazaarvoice Authenticity-politikken, som understøttes af teknologi til bekæmpelse af svindel samt menneskelig analyse. Du kan finde flere oplysninger på
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4.6

ud af 5

24

Anmeldelser

94%

anbefaler dette produkt

1

24/10/2025

Sverige

Sverige

Mycket bra hörlurar

Min dotter har använt Philips TAK4200MP i några veckor och de fungerar riktigt bra. Ljudet är klart och volymbegränsningen gör att jag känner mig trygg med att hon inte spelar för högt. De mjuka öronkuddarna gör dem bekväma även under längre stunder, och Bluetooth-anslutningen är stabil. Hon älskar färgerna och lamporna på kåporna. Batteritiden är dessutom mycket bra – de håller flera dagar utan laddning. Ett utmärkt val för föräldrar som vill ha både kvalitet och säkerhet.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for 4000 series TAK4200MP Trådlösa on-ear-hörlurar för barn

Dato for brug 2024-09-24

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for 4000 series TAK4200MP Trådlösa on-ear-hörlurar för barn

Dato for brug 2024-09-24

24/09/2025

Sverige

Sverige

Fina hörlurar med barnanpassat ljud

Barnen hemma älskar dessa hörlurar. Ett stort plus att de har barnanpassad ljudnivå så slipper man oroa sig att hörseln påverkas negativt. Fina och lätthanterliga för barnen, bra komfort och barnen lärde sig snabbt att manövrera knapparna. En app går att ladda ner för föräldrarkontroll för speltidsgränser eller för att justera ljudnivå från standarsinställning till reseläge med 85dB istället för standard 75 dB. Hörlurarna går snabbt att ladda och har lång batteritid. En häftig feature är att de har led lampor som går att ställa in på hörselkåporna så de lyser i olika färger. Vi är mycket nöjda med dessa hörlurar och de får högsta betyg av oss.

Denne anmeldelse blev foretaget for 4000 series TAK4200MP Trådlösa on-ear-hörlurar för barn

Dato for brug 2025-08-24

Denne anmeldelse blev foretaget for 4000 series TAK4200MP Trådlösa on-ear-hörlurar för barn

Dato for brug 2025-08-24

13/08/2025

Sverige

Sverige

Hörlurar som har flera funktioner!

Vilka häftiga hörlurar! Min dotter är riktigt nöjd och något som hon uppskattade främst var att ljudet inte är lika högljutt som på hennes pappas hörlurar. Hon tyckte dessa var behagliga både när det gäller ljud och komfort kring öronen. Ljudet är begränsat till en viss nivå för barnens öronen och säkerhet vilket jag tycker är bra. Sen var hörlurarna olika led ljus som också var extra roligt när det är mörkt i rummet, blir lite disco känsla över det hela för barnet. Det blir lite allt i ett både att lyssna på musik eller storytel ostört, men samtidigt ha häftig belysning i gång samtidigt. Dessa hörlurar är något barn verkligen uppskattar. Man kan även koppla dom med en app och styra allt därifrån. Jag kan verkligen rekommendera hörlurarna till andra föräldrar vars barn behöver hörlurar med det lilla extra!

Denne anmeldelse blev foretaget for 4000 series TAK4200MP Trådlösa on-ear-hörlurar för barn

Dato for brug 2025-07-13

Denne anmeldelse blev foretaget for 4000 series TAK4200MP Trådlösa on-ear-hörlurar för barn

Dato for brug 2025-07-13

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Ansvarsfraskrivelser

  1. Lydstyrken er begrænset til 75 dB i normal tilstand og 85 dB i rejsetilstand i overensstemmelse med EN 50332-standarderne for sikker lytning.