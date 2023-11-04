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Udgået

Trådløse on-ear-hovedtelefoner til børn

TAK4206BL/00

3.6

| (20) Anmeldelser

Starter i

Blå
Blå
Pink
Pink

Strålende og dristige

De kan lyse deres egen stil op med disse robuste, fleksible on-ear-hovedtelefoner! Paneler i ørepuderne lyser op i farverigt lys, og lydstyrken er begrænset til 85 dB. Forældre kan styre lydstyrken og afspilningstid via Philips' hovedtelefonapp.

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Strålende og dristige

  • Trådløse on-ear-hovedtelefoner

  • Ørepuder med lys

  • Appbaseret forældrekontrol

  • Lydstyrke begrænset til <85 dB

Ingen ledninger, intet ledningsrod. 28 timers spilletid

Ingen ledninger, intet ledningsrod. 28 timers spilletid

Børnene vil elske disse trådløse on-ear-hovedtelefoner, uanset om de er på udflugt eller sidder foran skærmen! De får 28 timers spilletid på en enkelt opladning, og en fuld opladning tager 2 timer. Et hurtigt boost på 15 minutter giver 2 timers ekstra spilletid.

Altid sikkert, altid sjovt. Forældrekontrol

Altid sikkert, altid sjovt. Forældrekontrol

Disse hovedtelefoner er specielt designet til at beskytte unge ører og har 32 mm enheder, der er begrænset til 85 dB. Forældre kan også indstille maksimale grænser for lydstyrke og afspilningstid i Philips Headphones-appen. Du kan slappe af, mens de har det sjovt.

Funky, farverige lyspaneler i ørepuderne

Funky, farverige lyspaneler i ørepuderne

Ørepuderne har LED-indikatorer, der lyser for at skabe en ekstra funky stil. Man kan vælge mellem fire slags: rødt, grønt eller blåt lys - eller en blanding af alle tre! Du skal blot trykke på knappen på ørepuderne for at skifte mellem farverne.

Tekniske specifikationer

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Anmeldelser

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3.6

ud af 5

20

Anmeldelser

04/11/2023

Sverige

Sverige

Perfekta barnhörlurar

I samarbete med Philips som ett produkttest fick min femåring testa dessa hörlurar. Vi hade först lite problem med att koppla dem men när det sen gick har de fungerat hur bra som helst. Sitter bra på dottern och hon är supernöjd med att ha egna hörlurar.

Fordele

Perfekt i storlek och sitter bra på. Bra ljud

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for TAK4206PK Trådlösa on-ear-hörlurar för barn

Dato for brug 2023-10-04

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for TAK4206PK Trådlösa on-ear-hörlurar för barn

Dato for brug 2023-10-04

02/11/2023

Sverige

Sverige

Hörlurar som tilltalar hela familjen!

I samarbete med Philips har vår familj fått testa Philips TAK4206 trådlösa on-ear-hörlurar för barn. Den främsta anledningen till att vi tycker om hörlurarna är för att de underlättar en hektisk familjevardag. Philips hörlurar ger barnen möjligheten att få en lugn och ostörd stund på dagen där de kan stänga ute andra intryck än det barn-TV eller radioprogram de just då tittar/lyssnar på. Att de är trådlösa gör att barnen lätt kan röra sig i huset vid behov och också främjat discodans på lagom volym i barnens öron. Det är en stor fördel att hörlurarna är bekväma och enkelt justerbara men samtidigt stabila och sitter bra på barnens huvud, även vid ovan nämnda danspass. Laddningstiden har vi inte hunnit reflektera över efter mer än en veckans användning, eftersom de fortfarande inte laddat ur! Detta trots den roliga funktionen med ljus i olika färger som barnen tyckt om att välja mellan. Hörlurarna fick också följa med på en resa, vilket skapade lugn för barnet, mig själv och våra medresenärer utan att behöva krångla med sladdar eller oroa oss över batteritid eller för höga ljud för små, känsliga öron. Vi har inte testat gränser för speltid men det låter som ett utmärkt verktyg att använda när barnen blir lite äldre.

Fordele

Lång batteritid, bekväma, smidiga

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for TAK4206PK Trådlösa on-ear-hörlurar för barn

Dato for brug 2023-10-02

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for TAK4206PK Trådlösa on-ear-hörlurar för barn

Dato for brug 2023-10-02

25/10/2023

Sverige

Sverige

utmärkta hörlurar för barn

I samarbete med Philips så fick min snart 5åriga dotter hem dessa att testa. Jag har taget emot denna produkt som en del av ett produkttest och Philips har ingen inverkan på mitt betyg. Hon tyckte att dom satt otroligt bra på huvudet och skönt runt öronen. Smidigt att packa upp, koppla till telefonen och bra batteritid. Sen är det bra att ljudnivån är anpassad för barn. Ett plus enligt dottern var att färgen var himla fin och extra coolt att dom har lysen på sidorna man kan sätta på. Sen tyckte hon att det var toppen att dom var trådlösa! Jag skulle absolut rekommendera dessa hörlurar till andra att köpa till sina barn!

Fordele

bra batteritid, sladdlös

Ulemper

ej hittat någon.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for TAK4206PK Trådlösa on-ear-hörlurar för barn

Dato for brug 2023-09-25

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for TAK4206PK Trådlösa on-ear-hörlurar för barn

Dato for brug 2023-09-25

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  • Tips om sund livsstil.
  • Eksperttips og inspiration.
Ansvarsfraskrivelser

  1. Lydstyrken er begrænset til <85 dB i overensstemmelse med EN 50332-standarderne for sikker lytning.

  2. Batterilevetiden ved afspilning er en tilnærmet angivelse og kan variere afhængigt af anvendelsesbetingelser.