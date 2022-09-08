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Udgået

Hovedtelefoner med mikrofon

TAKH101PK/00

Lad os komme i gang!

Lad dem se, lytte eller spille med on-ear-hovedtelefonerne, der ikke skader deres ører. Disse farverige hovedtelefoner er behagelige og lydstyrkebegrænsede til 85 dB. Børn kan nyde skærmtiden – eller deres yndlingssange på en sikker måde.

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Lad os komme i gang!

  • 32 mm enheder/lukket bagside

  • On-ear

  • Bløde ørepuder

Et 1,2 m langt kabel, der er ideelt til udendørs brug.

Den ideelle kabellængde, så du får frihed til at anbringe din lydkilde, hvor du ønsker det.

32 mm akustiske drivere. Krystalklar lyd

Disse hovedtelefoner er specielt designet til at beskytte børns ører med 32 mm højtalerdrivere, der er begrænset til 85 dB. Du kan slappe af, mens børnene nyder deres sange, videoer og spil på en sikker måde.

Kompakt sammenfoldeligt design. Nem opbevaring

Disse kablede on-ear-hovedtelefoner til børn kan foldes indad til en kompakt pakke. Det er perfekt for opbevaring i en jakkelomme eller en taske.

Tekniske specifikationer

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