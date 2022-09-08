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TAKH101PK/00
Lad os komme i gang!
Lad dem se, lytte eller spille med on-ear-hovedtelefonerne, der ikke skader deres ører. Disse farverige hovedtelefoner er behagelige og lydstyrkebegrænsede til 85 dB. Børn kan nyde skærmtiden – eller deres yndlingssange på en sikker måde.
32 mm enheder/lukket bagside
On-ear
Bløde ørepuder
Den ideelle kabellængde, så du får frihed til at anbringe din lydkilde, hvor du ønsker det.
Disse hovedtelefoner er specielt designet til at beskytte børns ører med 32 mm højtalerdrivere, der er begrænset til 85 dB. Du kan slappe af, mens børnene nyder deres sange, videoer og spil på en sikker måde.
Disse kablede on-ear-hovedtelefoner til børn kan foldes indad til en kompakt pakke. Det er perfekt for opbevaring i en jakkelomme eller en taske.
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