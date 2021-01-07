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Udgået
Lys som en stjerne
Gør dem klar til at danse med de funky on-ear-hovedtelefoner, der lyser op. Disse robuste trådløse hovedtelefoner er begrænset til 85 dB lydstyrke. Et LED-panel i ørepuden giver børnene mulighed for at skabe deres egen stil med farverige lys.
32 mm enheder/lukket bagside
On-ear
Bløde ørepuder
Børnene vil elske disse trådløse hovedtelefoner - både på de lange ture, og når de sidder og hygger foran skærmen derhjemme. De får 20 timer spilletid på en enkelt opladning: nok til et par dages underholdning eller mere.
Disse hovedtelefoner er specielt designet til at beskytte børns ører med 32 mm højtalerdrivere, der er begrænset til 85 dB. Du kan slappe af, mens børnene nyder deres sange, videoer og spil på en sikker måde.
De bløde puder ved ører og bøjle er behagelige for børnene at have på, uanset om de lytter til musik eller ser deres foretrukne YouTube-videoer.
4.2
ud af 5
5
Anmeldelser
80%
anbefaler dette produkt
Cata78
07/01/2021
Italia
Philips medarbejder
Eccezionale Dono Natalizio
[Employee of philipsglobal] Ho scelto di regalare alle mie due Figlie di 6 e 8 anni queste cuffie per Natale, Bhe che dire Regalo azzeccatissimo è stato facilissimo collegare le cuffie al Tablet grazie al Bluetooth ed il suono è veramente coinvolgente ed eccezionale nonostante la limitazione di Db messa appunto per tutelare l'udito dei più piccoli. Il tocco in più molto apprezzato è di certo il padiglione che si illumina chicca che le mie figlie Amano moltissimo. Grazie Philips per aver illuminato e regalato gioia alle mie piccole Principesse!!!! Top
Fordele
Suono, Facilità d'uso, Padiglione che si illumina
Ulemper
Sinceramente nessuo
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for TAKH402PK Cuffia wireless
Dato for brug 2019-12-07
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for TAKH402PK Cuffia wireless
Dato for brug 2019-12-07
Marcos43
08/04/2020
España
regalazo
mi sobrino está encantado con el regalo que le he hecho. no puede parar con las luces. además suenan bien y tienen buena autonomía.
Fordele
pensado para los niños
Ulemper
un poco más de autonomía
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for TAKH402PK Auriculares inalámbricos
Dato for brug 2019-03-08
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for TAKH402PK Auriculares inalámbricos
Dato for brug 2019-03-08
Schmucki_1975
04/12/2020
Deutschland
Der Kopfhörer an sich ist SUPER! Aber...
Der Kopfhörer an sich ist SUPER! Doch nun kommt das "aber": ich bin davon ausgegangen, dass ich diesen Kopfhörer auch mit Kabel betreiben kann. Das ist (leider!) nicht der Fall. Aus der Beschreibung geht es meiner Meinung nach nicht eindeutig hervor. Eigentlich hat so gut wie jeder Kopfhörer auch immer einen Klinkenanschluss. Wir wollten den Kopfhörer auch auf Reisen im Flugzeug verwenden. Das ist natürlich nun nicht möglich. Für zuhause super! Problemlose Bluetooth Verbindung mit Tablet, Smartphone und dem Fernseher möglich. So kann das Kind auch mal Fernsehen schauen, ohne dass die Erwachsenen belästigt werden. Natürlich muss der Fernseher auch über Bluetooth verfügen, oder man benötigt einen Bluetooth Sender für den TV (per USB, Klinke, usw. - ja nach TV Modell). Der Kopfhörer wird ohne jegliches Zubehör geliefert, lediglich ein USB-Kabel zum Aufladen ist dabei (KEIN Ladegerät!). Das finde ich sehr schade. Momentan können wir eh nicht reisen, aber wir müssen uns was überlegen. Evtl. gibt es einen Bluetooth Sender für das Flugzeug (Klinke -> Bluetooth o.Ä.), oder es muss tatsächlich ein extra Kopfhörer fürs Flugzeug her. Oder der Kleine muss die gratis Ohrstöpsel verwenden. Aber die taugen nichts und das ist auch nicht der Sinn der Sache, wenn ich schon so einen tollen Kopfhörer kaufe. Auch mit der Beleuchtung, das ist genial und sieht super aus. Der Kopfhörer wäre absolut topp, wenn man wenigstens ein Klinkenkabel anschließen könnte. Evtl. für viele Menschen heute nicht mehr erforderlich, aber in unserem Fall schon. Und das stört uns wirklich sehr.
Fordele
toller Klang, Bluetooth, lange Akkudauer, tolle Beleuchtung, perfekter Sitz, gute Reichweite, einfache Verbindung
Ulemper
NUR Bluetooth, KEINE Anschlussmöglichkeit für ein Kabel (z.B. im Flugzeug)
Denne anmeldelse blev foretaget for TAKH402PK Kabellose Kopfhörer
Dato for brug 2020-08-04
Denne anmeldelse blev foretaget for TAKH402PK Kabellose Kopfhörer
Dato for brug 2020-08-04