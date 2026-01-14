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Gratis fragt fra 300 DKK
30 dages fortrydelsesret
TAM3205M2/12
Basreflekshøjttalere
20 W
Bluetooth 5.4
FM, CD, USB, lydindgang
Du kan nyde skarp, klar stereolyd med dyb bas, når bogreolhøjttalerne får mest muligt ud af systemets kraftfulde 20 W (RMS) udgang, 3" bashøjttalere og basrefleksporte. Digital lydkontrol giver dig mulighed for at vælge mellem forudindstillede lydformater – musik til radiodrama – du får altid den bedste lyd til det, du lytter til.
Musik, podcasts, nyheder, dramaer, sport – listen er uendelig! Du kan streame din lyd via Bluetooth, stille ind på FM-radio eller oprette forbindelse til andre kilder som flashdrev via USB eller pladespillere via lydindgang. Den digitale radiotuner med 20 forudindstillinger leverer krystalklar modtagelse, og CD-afspilleren kan læse MP3-CD'er og optagede CD'er.
Bluetooth LE Audio og LC3 codec understøttes for at give mærkbart bedre lyd under streaming. Auracast understøttes også, så du kan streame fra en kompatibel smart-enhed til mikrosystemet og andre Auracast-kompatible højttalere.
3.8
ud af 5
9
Anmeldelser
Oli19
14/01/2026
Portugal
Boa receção de rádio, som claro e potente, facilidade de uso, ideal para uma sala de estar.
Denne anmeldelse blev foretaget for TAM3205M2 Sistema micro de música
Denne anmeldelse blev foretaget for TAM3205M2 Sistema micro de música
Nanoulouloute27
22/06/2025
France
Ce produit une pépite
Ce produit est une pépite... La qualité du son est super. Son design est magnifique, il met en valeur ma veranda... c’est un plaisir de l’utiliser aussi pour la radio que pour les cd ou Bluetooth. Je peux l’utiliser aussi avec ma tablette pour le son... génial pour faire son sport en ligne. Je ne regrette pas de l’àvoir... et je n’ai pas fini d’en abuser...
Denne anmeldelse blev foretaget for TAM3205M2 Microchaîne
Denne anmeldelse blev foretaget for TAM3205M2 Microchaîne
Sallonn
03/06/2025
Nederland
Geweldige radio
Ik ben ontzettend tevreden met deze Philips radio! Het geluid is echt prachtig en helder, waardoor muziek en nieuws een genot zijn om naar te luisteren. Daarnaast vind ik het design mooi. Ook is hij heel eenvoudig in gebruik, een top product !
Fordele
Goed geluid
Denne anmeldelse blev foretaget for TAM3205M2 Micromuzieksysteem
Denne anmeldelse blev foretaget for TAM3205M2 Micromuzieksysteem