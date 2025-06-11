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Gratis fragt fra 300 DKK
30 dages fortrydelsesret
Basreflekshøjttalere
20 W
Bluetooth 5.4
DAB+/FM, CD, USB, lydindgang
Du kan nyde skarp, klar stereolyd med dyb bas, når bogreolhøjttalerne får mest muligt ud af systemets kraftfulde 20 W (RMS) udgang, 3" bashøjttalere og basrefleksporte. Digital lydkontrol giver dig mulighed for at vælge mellem forudindstillede lydformater – musik til radiodrama – du får altid den bedste lyd til det, du lytter til.
Musik, podcasts, nyheder, dramaer, sport – listen er uendelig! Du kan stille ind på krystalklar DAB+/FM-radio, streame din lyd via Bluetooth eller oprette forbindelse til andre kilder som flashdrev via USB eller pladespillere via lydindgang. Den digitale radiotuner med 20 forudindstillinger leverer krystalklar modtagelse, og CD-afspilleren kan læse MP3-CD'er og optagede CD'er.
Bluetooth LE Audio og LC3 codec understøttes for at give mærkbart bedre lyd under streaming. Auracast understøttes også, så du kan streame fra en kompatibel smart-enhed til mikrosystemet og andre Auracast-kompatible højttalere.
4.8
ud af 5
4
Anmeldelser
100%
anbefaler dette produkt
11/06/2025
United Kingdom
great value for money and great features
This hi-fi system makes me happy, bringing back the retro vintage style of my childhood. I primarily use it with Bluetooth or to play USB files. It was cool to find an old CD and play it on my new system. Radio station presets are virtually automatic. The remote makes it incredibly intuitive to use, offering easy access to features without getting up (a real improvement over older hi-fi systems). While the sound isn't exceptional, it's very good quality for such compact speakers. The equalizer allows for precise adjustments. I doubt you'd find a more elegant, well-finished, and good-quality product at this price
Fordele
sound quality, easy of use, remote, bluetooth, usb, design
Ulemper
nothing
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for TAM3505M2 Micro Music System
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for TAM3505M2 Micro Music System
Krissi_eulchen
26/05/2025
Deutschland
Tolle Funktionen und guter Klang
Die kleine Anlage ist überraschend gut und hat alles was ich brauche. Die Einrichtung ist sehr einfach, über Bluetooth lassen sich auch andere Quellen ohne Probleme verbinden. Das Gerät ist einfach zu bedienen, eine Fernbedienung ist auch dabei. Sie ist kompakt mit einigen Funktionen wie Uhrzeit, Wecker, Sleep Timer, CD Player, Internetradio, USB Anschluss.er Plattenspieler. Der digitale Radio-Tuner bietet kristallklaren Empfang und der CD-Player kann MP3-CDs und selbst aufgenommene CDs spielen. Über die Philips Entertainment App kann man den gewünschten Klangstil auszuwählen, zwischen Quellen zu wechseln und vieles mehr. Für den Preis eine absolut gute kleine Anlage, bin sehr zufrieden.
Fordele
Guter Klang, kompakt, verschiedene Funktionen
Ulemper
Keine
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for TAM3505M2 Mini Stereoanlage
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for TAM3505M2 Mini Stereoanlage
Gravur12
19/05/2025
Deutschland
Kompaktes Design, starker Klang – überzeugt auf ga
Das PHILIPS TAM3505M2 Micro System hat mich positiv überrascht. Trotz der kompakten Größe liefert es einen klaren und kraftvollen Sound – ideal für kleinere Räume oder den Schreibtisch. Die Einrichtung geht schnell, Bluetooth funktioniert zuverlässig und das Design wirkt modern und hochwertig. Für alle, die ein platzsparendes Audiosystem mit gutem Klang suchen, ist dieses Gerät eine solide Wahl.
Denne anmeldelse blev foretaget for TAM3505M2 Mini Stereoanlage
Denne anmeldelse blev foretaget for TAM3505M2 Mini Stereoanlage