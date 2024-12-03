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  • Elegant look, fyldig lyd.
  • Elegant look, fyldig lyd.
  • Elegant look, fyldig lyd.
  • Elegant look, fyldig lyd.
  • Elegant look, fyldig lyd.
  • Elegant look, fyldig lyd.
  • Elegant look, fyldig lyd.
  • Elegant look, fyldig lyd.
  • Elegant look, fyldig lyd.
  • Elegant look, fyldig lyd.
  • Elegant look, fyldig lyd.
  • Elegant look, fyldig lyd.
  • Elegant look, fyldig lyd.
  • Elegant look, fyldig lyd.
  • Elegant look, fyldig lyd.
  • Elegant look, fyldig lyd.

Udgået

Mikromusiksystem

TAM4505/12

4
| (42) Anmeldelser
Elegant look, fyldig lyd.
Gør din lytteoplevelse derhjemme endnu bedre med dette klassiske mikrosystem. Nyd krystalklar digital DAB+/FM-radio, stream musik og podcasts, og afspil CD'er – alt sammen med fyldig 60 W lyd. Du kan tilslutte andre kilder via USB eller lydindgang.
Se alle fordele

Elegant look, fyldig lyd.

  • Bluetooth®

  • CD, MP3-CD, USB, DAB+, FM

  • USB-port til opladning

  • 60 W, lydindgang

Al din musik

Med dette elegante mikrosystem kan du streame afspilningslister, afspille CD'er og lytte til DAB+ og FM-radio. Den digitale radiotuner med 20 faste stationer leverer krystalklar modtagelse, og CD-afspilleren kan læse MP3-CD'er og optagede CD'er.

Basreflekshøjttalere. Fyldigere dybe toner

Disse reolhøjttalere giver dig klar lyd og god bas takket være kombinationen af basenhed, diskantenhed og basrefleksporte. En maksimal udgangseffekt på 60 W giver stor lyd i alle rum. Perfekt til en lounge eller et opholdsrum i åbent plan.

Klassisk design

Den 2-tonede centrale enhed og højttalerkabinetterne minder om de klassiske Hi-Fi-designs. Den noprede volumenknap giver betjeningen en god analog følelse. Der er knapper foran på enheden til afspilning og valg af kilde.

Tekniske specifikationer

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Anmeldelser

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4.0

ud af 5

42

Anmeldelser

03/12/2024

Sverige

Sverige

Bekræftet køber

Bra ljud och mottagning.

Jag kan inte ansluta hörlurar till Bluetooth! Har försökt mycket. En kille på er kundtjänst säger att de är kompatibla. Hur gör jag?

Fordele

Bra pris, bra ljud.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for TAM4505 Mikromusiksystem

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for TAM4505 Mikromusiksystem

07/01/2024

United Kingdom

United Kingdom

Bekræftet køber

Good Value

The hifi had all the features I wanted Bluetooth, aux in and importantly a 75 ohm co-ax socket a feature that is getting harder to find. This is very important in areas with low signal strength. The hi-fi was very easy to set up and all the features work well (so far). I think overall for the money it is good value.

Fordele

Plenty of features

Ulemper

Speakers not as good as they could be, but only if have the volume loud.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for TAM4505 Micro Music System

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for TAM4505 Micro Music System

23/03/2021

United Kingdom

United Kingdom

This system is great

It has everything I need to play all my music, plus playing the DAB radio is fantastic! Setting up was good, just need to stop and think as you go.

Fordele

All super as yet.

Ulemper

Not found any

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for TAM4505 Micro Music System

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for TAM4505 Micro Music System

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  • Tidlig adgang til udsalg.
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  • Eksperttips og inspiration.