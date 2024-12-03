Gratis fragt fra 300 DKK
30 dages fortrydelsesret
Gratis fragt fra 300 DKK
30 dages fortrydelsesret
Udgået
TAM4505/12
Bluetooth®
CD, MP3-CD, USB, DAB+, FM
USB-port til opladning
60 W, lydindgang
Med dette elegante mikrosystem kan du streame afspilningslister, afspille CD'er og lytte til DAB+ og FM-radio. Den digitale radiotuner med 20 faste stationer leverer krystalklar modtagelse, og CD-afspilleren kan læse MP3-CD'er og optagede CD'er.
Disse reolhøjttalere giver dig klar lyd og god bas takket være kombinationen af basenhed, diskantenhed og basrefleksporte. En maksimal udgangseffekt på 60 W giver stor lyd i alle rum. Perfekt til en lounge eller et opholdsrum i åbent plan.
Den 2-tonede centrale enhed og højttalerkabinetterne minder om de klassiske Hi-Fi-designs. Den noprede volumenknap giver betjeningen en god analog følelse. Der er knapper foran på enheden til afspilning og valg af kilde.
4.0
ud af 5
42
Anmeldelser
Farbror Nisse
03/12/2024
Sverige
Bekræftet køber
Bra ljud och mottagning.
Jag kan inte ansluta hörlurar till Bluetooth! Har försökt mycket. En kille på er kundtjänst säger att de är kompatibla. Hur gör jag?
Fordele
Bra pris, bra ljud.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for TAM4505 Mikromusiksystem
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for TAM4505 Mikromusiksystem
Mikky Finn
07/01/2024
United Kingdom
Bekræftet køber
Good Value
The hifi had all the features I wanted Bluetooth, aux in and importantly a 75 ohm co-ax socket a feature that is getting harder to find. This is very important in areas with low signal strength. The hi-fi was very easy to set up and all the features work well (so far). I think overall for the money it is good value.
Fordele
Plenty of features
Ulemper
Speakers not as good as they could be, but only if have the volume loud.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for TAM4505 Micro Music System
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for TAM4505 Micro Music System
Ribbon
23/03/2021
United Kingdom
This system is great
It has everything I need to play all my music, plus playing the DAB radio is fantastic! Setting up was good, just need to stop and think as you go.
Fordele
All super as yet.
Ulemper
Not found any
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for TAM4505 Micro Music System
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for TAM4505 Micro Music System