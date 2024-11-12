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Mikromusiksystem

TAM6805/10

3.9

| (98) Anmeldelser | 81% anbefaler dette produkt

Alt-i-et

Med internetradio, Spotify Connect, Bluetooth og en CD-afspiller kan dette kompakte alt-i-et-mikrosystem afspille det hele. Du kan også tilslutte andre kilder via lydindgang eller USB. Nyd fyldigere lyd fra et system, der passer ind i næsten alle rum.

Se alle fordele

Alt-i-et

  • Internetradio. DAB+

  • Bluetooth, Spotify Connect

  • USB, MP3-CD

  • 50 W

Al din musik, alle dine podcasts og meget mere

Al din musik, alle dine podcasts og meget mere

Fra klassiske sange til de nyeste podcasts. Du kan streame Spotifys bedste signal via Wi-Fi med Spotify Connect. Du kan også streame afspilningslister og meget mere via Bluetooth, afspille cd'er og oprette forbindelse til andre kilder via lydindgang eller USB.

Internetradio. DAB+ FM-radio

Internetradio. DAB+ FM-radio

Internetradio er din billet til tusindvis af globale stationer, der sender alle typer programmer. Den digitale tuner leverer krystalklar modtagelse, og du kan indstille 20 faste radiostationer blandt dine foretrukne internet-, DAB+- eller FM-stationer.

Integreret basreflekshøjttalersystem

Integreret basreflekshøjttalersystem

To højttalere er indbygget direkte i kabinettet på dette alt-i-ét-mikrosystem. Du får klar lyd og god bas fra fuldtoneenhederne og basrefleksportene. Den maksimale udgangseffekt på 50 W er perfekt til køkkener, kontorer og mindre stuer.

Tekniske specifikationer

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Anmeldelser

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3.9

ud af 5

98

Anmeldelser

81%

anbefaler dette produkt

12/11/2024

Danmark

Danmark

Bekræftet køber

En glad kunde

Er super glad for min radio den bliver brugt hver eneste dag.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for TAM6805 Mikromusiksystem

Dato for brug 2023-10-12

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for TAM6805 Mikromusiksystem

Dato for brug 2023-10-12

08/03/2023

Norge

Norge

Bekræftet køber

Verdt pengene

Pent og godt anlegg med flott og klar lyd. Enkelt og greit steg for steg oppsett. Oversiktlig og enkel i bruk. Stor lagringsplass for kanalvalg.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for TAM6805 Mikromusikkanlegg

Dato for brug 2022-11-08

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for TAM6805 Mikromusikkanlegg

Dato for brug 2022-11-08

20/05/2026

United Kingdom

United Kingdom

Bekræftet køber

Excellent internet radio with cd player

Was looking for a device to play radio whilst watch tv and this is excellent. A bit fiddly with setting up the preset channels but only really listen to Smooth and it is perfect. Bought 2 other devices but had to return them as they did not stream internet radio. Shouldn't have tried to cut corners and bought what I knew would work from the start. Best purchase in a while!!

Fordele

Option for multiple preset channels. CD player. Equaliser.

Ulemper

A bit fiddly to set preset channels but once done its sorted.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for TAM6805 Micro Music System

Dato for brug 2026-04-29

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for TAM6805 Micro Music System

Dato for brug 2026-04-29

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