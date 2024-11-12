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Alt-i-et
Med internetradio, Spotify Connect, Bluetooth og en CD-afspiller kan dette kompakte alt-i-et-mikrosystem afspille det hele. Du kan også tilslutte andre kilder via lydindgang eller USB. Nyd fyldigere lyd fra et system, der passer ind i næsten alle rum.
Internetradio. DAB+
Bluetooth, Spotify Connect
USB, MP3-CD
50 W
Fra klassiske sange til de nyeste podcasts. Du kan streame Spotifys bedste signal via Wi-Fi med Spotify Connect. Du kan også streame afspilningslister og meget mere via Bluetooth, afspille cd'er og oprette forbindelse til andre kilder via lydindgang eller USB.
Internetradio er din billet til tusindvis af globale stationer, der sender alle typer programmer. Den digitale tuner leverer krystalklar modtagelse, og du kan indstille 20 faste radiostationer blandt dine foretrukne internet-, DAB+- eller FM-stationer.
To højttalere er indbygget direkte i kabinettet på dette alt-i-ét-mikrosystem. Du får klar lyd og god bas fra fuldtoneenhederne og basrefleksportene. Den maksimale udgangseffekt på 50 W er perfekt til køkkener, kontorer og mindre stuer.
3.9
ud af 5
98
Anmeldelser
81%
anbefaler dette produkt
Røde
12/11/2024
Danmark
Bekræftet køber
En glad kunde
Er super glad for min radio den bliver brugt hver eneste dag.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for TAM6805 Mikromusiksystem
Dato for brug 2023-10-12
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for TAM6805 Mikromusiksystem
Dato for brug 2023-10-12
Komponisten 2020
08/03/2023
Norge
Bekræftet køber
Verdt pengene
Pent og godt anlegg med flott og klar lyd. Enkelt og greit steg for steg oppsett. Oversiktlig og enkel i bruk. Stor lagringsplass for kanalvalg.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for TAM6805 Mikromusikkanlegg
Dato for brug 2022-11-08
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for TAM6805 Mikromusikkanlegg
Dato for brug 2022-11-08
Sturfc
20/05/2026
United Kingdom
Bekræftet køber
Excellent internet radio with cd player
Was looking for a device to play radio whilst watch tv and this is excellent. A bit fiddly with setting up the preset channels but only really listen to Smooth and it is perfect. Bought 2 other devices but had to return them as they did not stream internet radio. Shouldn't have tried to cut corners and bought what I knew would work from the start. Best purchase in a while!!
Fordele
Option for multiple preset channels. CD player. Equaliser.
Ulemper
A bit fiddly to set preset channels but once done its sorted.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for TAM6805 Micro Music System
Dato for brug 2026-04-29
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for TAM6805 Micro Music System
Dato for brug 2026-04-29