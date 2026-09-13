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  • Ringo Duo
  • Ringo Duo
  • Ringo Duo
  • Ringo Duo
  • Ringo Duo
  • Ringo Duo
  • Ringo Duo
  • Ringo Duo
  • Ringo Duo
  • Ringo Duo
  • Ringo Duo
  • Ringo Duo
  • Ringo Duo
  • Ringo Duo
  • Ringo Duo
  • Ringo Duo
  • Ringo Duo
  • Ringo Duo
  • Ringo Duo
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  • Ringo Duo
  • Ringo Duo
  • Ringo Duo
  • Ringo Duo
  • Ringo Duo
  • Ringo Duo
  • Ringo Duo
  • Ringo Duo
  • Ringo Duo
  • Ringo Duo
  • Ringo Duo
  • Ringo Duo
  • Ringo Duo
  • Ringo Duo
  • Ringo Duo
  • Ringo Duo
  • Ringo Duo
  • Ringo Duo

Moving SoundTrådløse on-ear-hovedtelefoner

TAMS1BK/00

4.9

| (40) Anmeldelser | 100% anbefaler dette produkt

1 pris

Starter i

Gul
Gul
Sort
Sort

Ringo Duo

Fjerlette hovedtelefoner med ikonisk 80'er-design og markant moderne lyd. Du kan bruge dem trådløst eller med kabel, og de leveres med sorte, gule og orange ørepuder, der maksimerer retrostemningen.

Se alle fordele

Ringo Duo

  • Markant lyd. Retrolook

  • Lyt trådløst eller med kabel

  • Op til 26 timers afspilningstid

  • USB-C-kabel medfølger

Et ikon fra 80'erne, genopfundet

Et ikon fra 80'erne, genopfundet

Looket siger spol tilbage. Lyden siger lige nu. Med deres specialtilpassede 40 mm-enheder giver disse on-ear-hovedtelefoner dig en varm lyd med fyldig bas og klar vokal. Lyt trådløst, eller brug det medfølgende USB-C-kabel til at fyre op for musikken med kabel.

Fjerlet pasform og ekstra ørepuder i retrofarver

Fjerlet pasform og ekstra ørepuder i retrofarver

Ringo Duo-hovedtelefonerne vejer kun 80 g, og den fjerlette hovedbøjle kan nemt justeres, så den sidder perfekt. Du får tre sæt ekstra ørepuder i sort, gul og orange, så du kan mikse uden at matche.

Lang batterilevetid og hurtig opladning

Lang batterilevetid og hurtig opladning

Du får op til 26 timers afspilningstid på en fuld opladning, som tager 2 timer via USB-C. Hvis du har brug for et hurtigt boost, giver blot 15 minutters opladning af disse on-ear-hovedtelefoner dig yderligere 6 timers afspilningstid.

Tekniske specifikationer

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Priser

  • Award image TPV_PBTAWARD156

Anmeldelser

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4.9

ud af 5

40

Anmeldelser

100%

anbefaler dette produkt

3
2
1

13/09/2026

Deutschland

Deutschland

Toller Sound

Zunächst war ich skeptisch da die Retro-Kopfhörer eher wie für Kinder aussehen. Jetzt gefällt mir allerdings der bunte Style sehr. Sie lassen sich leicht über Bluetooth verbinden und haben einen klaren Sound. Über den Kopfhörer lässt sich auch die Lautstärke einstellen oder der Song pausieren. Ich finde es gut, dass man sich mit den Kopfhörern frei bewegen kann und die Schritte bei Bewegung nicht dumpf hallen. Die schwarzen Puffer sind ganz weich an den Ohren und Polstern gut. Für noch mehr Farbe kann man sie auch gegen Gelb oder Orange austauschen. Ich finde das Produkt klasse und nutze es zum Sport und zum Relaxen.

Denne anmeldelse blev foretaget for Moving Sound TAMS1YL Kabellose On-Ear-Kopfhörer

Denne anmeldelse blev foretaget for Moving Sound TAMS1YL Kabellose On-Ear-Kopfhörer

09/09/2026

Deutschland

Deutschland

Leicht, bequem und richtig stylisch.

Ich liebe die Philips Moving Sound Kopfhörer! Sie sind superleicht, bequem und lassen sich gut anpassen, sodass sie auch bei längeren Tragen angenehm sitzen. Besonders cool finde ich das Retro-Design- die bunten Ohrpolster machen sie zum einem echten Hingucker. Der Sound ist für die Größe echt top, die Verbindung über Bluetooth klappt bei mir problemlos und auch der Akku hält lange. Mega praktisch und definitiv mein neuer Favorit.

Denne anmeldelse blev foretaget for Moving Sound TAMS1BK Kabellose On-Ear-Kopfhörer

Denne anmeldelse blev foretaget for Moving Sound TAMS1BK Kabellose On-Ear-Kopfhörer

08/09/2026

Deutschland

Deutschland

Die Kopfhörer haben sehr geilen Sound

Top Bass, cooles Design, und viel Recycltes Plastik :)

Denne anmeldelse blev foretaget for Moving Sound TAMS1BK Kabellose On-Ear-Kopfhörer

Date of Use 2026-09-08

Denne anmeldelse blev foretaget for Moving Sound TAMS1BK Kabellose On-Ear-Kopfhörer

Date of Use 2026-09-08

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  • Registrer dig og få 75kr. rabat
  • Tidlig adgang til udsalg.
  • Tips om sund livsstil.
  • Eksperttips og inspiration.