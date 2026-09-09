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30 dages fortrydelsesret
Roller
Et ikon genfødes. Roller leverer ægte stereolyd og problemfri tilslutning i sin umiskendelige 80'er-stil. Den er markant, den spiller højt, og den leverer den slags dybe, veldefinerede bas, der slår hårdt og forbliver stram.
Imponerende lyd. Retrolook
120W MAX (60W RMS)
Op til 24 timers afspilningstid
IP67-støv- og vandtæt
The Roller ligner måske noget fra mixtape-æraen, men den er blevet nyudviklet til at levere maks. 120 W (60 W RMS) effekt og bas, der går dybere end nogensinde før. Hvis du er udenfor, kan du slå Moving Sound til for at gøre bassen kraftig og lyden klar i det fri.
To 3,5" enheder, dedikerede diskantenheder og et aktivt delefilter arbejder sammen for at adskille diskant og bas med præcision. Dobbelte passive enheder forstærker bassen. Resultatet? Ægte stereolyd med kraftfuld dybde og klare, rene detaljer.
Med Bluetooth® 6.0 kan du streame uden irriterende udfald i lyden, og du kan tilslutte The Roller til to enheder på én gang. Du kan også tilslutte en ekstern enhed til USB-C-porten og lytte til musik på den måde.
4.9
ud af 5
19
Anmeldelser
100%
anbefaler dette produkt
JanosC
09/09/2026
Deutschland
Del af kampagnen
Modernem Hightech und Retro-Stil!😎👍
Das Design hat mich sofort begeistert: eine tolle Kombination aus modernem Hightech und Retro-stil. Das Display ist scharf, die Farbtasten sehen sehr stylisch aus. Besonders schön finde ich die beleuchteten Lautsprecherkonturen mit mehreren einstellbaren Modi. Die Verarbeitung ist hochwertig, das Gewicht angenehm und der Lautsprecher gut tragbar. Der Klang ist klar und kräftig, mit sattem Bass und höher Lautstärke. Auch das Zubehör ist durch gutdacht.
Denne anmeldelse blev foretaget for Moving Sound TAMS60B kabelloser Lautsprecher
Denne anmeldelse blev foretaget for Moving Sound TAMS60B kabelloser Lautsprecher
Leonw97
08/09/2026
Deutschland
Gutes Teil für unterwegs!
Sound sehr gut, aussehen gewöhnungsbedürftig. mit ip67 auch für den Strand geeignet, auch als Powerbank geeignet mit 10.000 mah auch als Powerbank geeignet.
Fordele
Guter Sound, lange Spielzeit
Ulemper
Aussehen
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Moving Sound TAMS60Y kabelloser Lautsprecher
Date of Use 2026-09-08
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Moving Sound TAMS60Y kabelloser Lautsprecher
Date of Use 2026-09-08
Ini161
08/09/2026
Deutschland
Super Sound
Hört sich super an. Klingt, als wäre eine Riesen Anlage da
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Moving Sound TAMS60Y kabelloser Lautsprecher
Date of Use 2026-09-08
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Moving Sound TAMS60Y kabelloser Lautsprecher
Date of Use 2026-09-08
Bluetooth®-ordmærket og -logoerne er registrerede varemærker, der tilhører Bluetooth SIG, Inc. Auracast™-ordmærket og -logoerne er varemærker, der tilhører Bluetooth SIG, Inc.
IP67-klassificeringen betyder, at højttalerenheden er støvtæt og kan nedsænkes i op til 30 minutter i en dybde på op til 1 m.