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Moving SoundTrådløs højttaler

TAMS60Y/00

4.9

| (19) Anmeldelser | 100% anbefaler dette produkt

Starter i

Gul
Gul
Sort
Sort

Roller

Et ikon er genfødt. Roller leverer ægte stereolyd og problemfri tilslutning i sin umiskendelige 80'er-stil. Den er markant, den spiller højt, og den leverer den slags dyb, veldefineret bas, der slår hårdt og forbliver stram.

Se alle fordele

Roller

  • Slående lyd. Retrolook

  • 120W MAX (60W RMS)

  • Op til 24 timers spilletid

  • IP67-støv- og vandtæt

Et 80'er-ikon er tilbage

Et 80'er-ikon er tilbage

The Roller ligner måske noget fra mixtape-æraen, men den er blevet nyudviklet til at levere maks. 120 W (60 W RMS) effekt og bas, der går dybere end nogensinde før. Hvis du er udenfor, kan du slå Moving Sound til for at gøre bassen kraftig og lyden klar i det fri.

New-school akustik. Aktivt 2-vejs stereosystem

New-school akustik. Aktivt 2-vejs stereosystem

To 3,5" enheder, dedikerede diskantenheder og et aktivt delefilter arbejder sammen for at adskille diskant og bas med præcision. Dobbelte passive enheder forstærker bassen. Resultatet? Ægte stereolyd med kraftfuld dybde og klare, rene detaljer.

Bluetooth®-multipunktstilslutning og USB-lyd

Bluetooth®-multipunktstilslutning og USB-lyd

Med Bluetooth® 6.0 kan du streame uden irriterende udfald i lyden, og du kan tilslutte The Roller til to enheder på én gang. Du kan også tilslutte en ekstern enhed til USB-C-porten og lytte til musik på den måde.

Tekniske specifikationer

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Anmeldelser

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4.9

ud af 5

19

Anmeldelser

100%

anbefaler dette produkt

3
2
1

09/09/2026

Deutschland

Deutschland

Modernem Hightech und Retro-Stil!😎👍

Das Design hat mich sofort begeistert: eine tolle Kombination aus modernem Hightech und Retro-stil. Das Display ist scharf, die Farbtasten sehen sehr stylisch aus. Besonders schön finde ich die beleuchteten Lautsprecherkonturen mit mehreren einstellbaren Modi. Die Verarbeitung ist hochwertig, das Gewicht angenehm und der Lautsprecher gut tragbar. Der Klang ist klar und kräftig, mit sattem Bass und höher Lautstärke. Auch das Zubehör ist durch gutdacht.

Denne anmeldelse blev foretaget for Moving Sound TAMS60B kabelloser Lautsprecher

Denne anmeldelse blev foretaget for Moving Sound TAMS60B kabelloser Lautsprecher

08/09/2026

Deutschland

Deutschland

Gutes Teil für unterwegs!

Sound sehr gut, aussehen gewöhnungsbedürftig. mit ip67 auch für den Strand geeignet, auch als Powerbank geeignet mit 10.000 mah auch als Powerbank geeignet.

Fordele

Guter Sound, lange Spielzeit

Ulemper

Aussehen

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Moving Sound TAMS60Y kabelloser Lautsprecher

Date of Use 2026-09-08

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Moving Sound TAMS60Y kabelloser Lautsprecher

Date of Use 2026-09-08

08/09/2026

Deutschland

Deutschland

Super Sound

Hört sich super an. Klingt, als wäre eine Riesen Anlage da

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Moving Sound TAMS60Y kabelloser Lautsprecher

Date of Use 2026-09-08

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Moving Sound TAMS60Y kabelloser Lautsprecher

Date of Use 2026-09-08

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  • Tidlig adgang til udsalg.
  • Tips om sund livsstil.
  • Eksperttips og inspiration.
Ansvarsfraskrivelser

  1. Bluetooth®-ordmærket og -logoerne er registrerede varemærker, der ejes af Bluetooth SIG, Inc. Auracast™-ordmærket og -logoerne er varemærker, der ejes af Bluetooth SIG, Inc.

  2. IP67-klassificeringen betyder, at højttalerenheden er støvtæt og kan nedsænkes i op til 30 minutter på en dybde på op til 1 m.