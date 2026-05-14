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TAR1509/00
FM/AM
Analog indstilling
Batteridrevet
Du får klar og tydelig lyd til alle dine favoritter med denne ultrabærbare FM/AM-radio. Analog tuning gør det nemt at finde det, du leder efter, og den lange teleskopantenne giver den bedst mulige modtagelse, uanset hvor du er.
To fingerhjul giver dig mulighed for at indstille radioen og kontrollere lydstyrken, og der er en praktisk kontakt på siden til at skifte mellem FM- og AM-bånd. Det store, klare indstillingsvindue giver dig mulighed for at se, hvilken frekvens du er på, og en LED-indikator lyser, når signalet er kraftigt.
Denne analoge radio er lille nok til at have i lommen, eller du kan lade den hænge fra håndleddet ved hjælp af den medfølgende rem. 2 AAA-batterier leverer strøm til lyden, og der er en hovedtelefonindgang til privat lytning: Perfekt, hvis du vil høre de seneste sportsresultater, mens du er ude at shoppe!
3.8
ud af 5
4
Anmeldelser
Joe045
14/05/2026
España
Radio portátil Philips TAB1509 1000 Series
Me gusta el tamaño, la sencillez de uso ya que buscaba una radio portátil de bolsillo analógica y a pilas. Mi producto me ha tocado tal vez con un pequeño defecto en la antena al recogerse, sobresale un poco la cabeza. En las fotos de la web el aro interior de la cabeza tiene la terminación final al rás de la carcasa y en la mía tiene entre 1 y 2mm que sobresale hacia afuera y la antena desplegada se mueve (holgura). En una emisora concreta gallega a veces se entrecorta pero puede deberse a la señal de recepción aunque el Led está iluminado y hay buena señal. La seguiré probando. Por el precio se echa de menos que no venga incluida al menos con los auriculares y las pilas. Por lo demás perfecta.
Fordele
Tamaño portátil, analógica, funciona a pilas
Ulemper
No incluye auriculares ni pilas
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for TAR1509 Radio FM/AM portátil
Date of Use 2026-05-14
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for TAR1509 Radio FM/AM portátil
Date of Use 2026-05-14
Zeyoa00
20/06/2025
España
Funciona perfecto, calidad precio está muy bien
Funciona perfecto, calidad precio está muy muy bien
Fordele
Calidad precio está muy bien, buena calidad de sonido y construcción, buen tamaño, perfecto.
Ulemper
En principio nada
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for TAR1509 Radio FM/AM portátil
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for TAR1509 Radio FM/AM portátil
560428
12/03/2025
España
CASI PERFECTA
EN SU SEGMENTO, LA TAR1509 ES CASI PERFECTA, POR ESO NO LE PONGO LAS 5*. PARA GANARSELA LE FALTARÍA UN PUERTO MINI-USB, QUE PERMITIERA RECARGAR UNAS BATERÍAS (RECARGABLES) INCLUIDAS O NO, PARA NO AFECTAR DEMASIADO AL PRECIO.
Denne anmeldelse blev foretaget for TAR1509 Radio FM/AM portátil
Denne anmeldelse blev foretaget for TAR1509 Radio FM/AM portátil