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Gratis fragt fra 300 DKK
30 dages fortrydelsesret
Kompakt, bærbar radio
Analog FM-radio
Indbygget li-ion-batteri
SOS-lommelygte
Denne praktiske bærbare radio er den perfekte ledsager til lange dage udenfor. Modtag tydelige radiosignaler, oplad andre enheder, og lys foran dig med den kraftige lommelygte. Du kan endda udsende en høj SOS-alarmlyd sammen med et blinkende lys i nødsituationer.
Denne praktiske radio svigter dig ikke. Oplad radioen med det medfølgende USB-C-kabel til op til 32 timers spilletid for radioen ved en fornuftig lydstyrke.
Mist aldrig strømmen! Du kan altid foretage backup-opladning med solpanelerne oven på radioen eller ved at dreje det monterede håndsving. Radioen kan også bruge 3 AAA-batterier (medfølger ikke). Med USB-A-porten kan du bruge radioen til at oplade dine andre enheder i en nødsituation.
4.3
ud af 5
14
Anmeldelser
100%
anbefaler dette produkt
Spectreboi
15/06/2026
United Kingdom
Love it! such a great product
Absolutely amazing product, good torch. the solar charges great. I am surprised it can actually play quite loud. Will use this during camping. love this product
Denne anmeldelse blev foretaget for TAR1609 Portable radio with torch
Date of Use 2026-06-08
Denne anmeldelse blev foretaget for TAR1609 Portable radio with torch
Date of Use 2026-06-08
Eren4162
04/02/2026
United Kingdom
Bekræftet køber
It's working so good. Everything working good. Radio volume is enough. Battery is enough. I didn't make solar charge but. I hope it's will work.
Denne anmeldelse blev foretaget for TAR1609 Portable radio with torch
Denne anmeldelse blev foretaget for TAR1609 Portable radio with torch
mk-koblenz
02/02/2026
Deutschland
Tolles Gerät - sollte man für den Notfall haben
Tolles Gerät mit so viel Funktionen, die man im Bedarfsfall echt gut gebrauchen kann. Aber nirgendwo ist eine Angabe über die Kapazität des eingebauten Akkus zu finden. Also wirklich nirgendswo warum?
Fordele
Multifunktional
Ulemper
Keine Angaben über die Kapazität des verbauten Akkus
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for TAR1609 Tragbares Radio mit Taschenlampe
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for TAR1609 Tragbares Radio mit Taschenlampe