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  • Vågn op, og vær klar til en ny dag
  • Vågn op, og vær klar til en ny dag
  • Vågn op, og vær klar til en ny dag
  • Vågn op, og vær klar til en ny dag
  • Vågn op, og vær klar til en ny dag
  • Vågn op, og vær klar til en ny dag
  • Vågn op, og vær klar til en ny dag
  • Vågn op, og vær klar til en ny dag

Clockradio

TAR3205/12

3.1
| (42) Anmeldelser
Vågn op, og vær klar til en ny dag
Gør det nemt med denne digitale FM-clockradio. Masser af forudindstillinger gør det nemt at navigere rundt mellem stationer, og du kan indstille alarmen til at vække dig til en blidt stigende lydstyrke. Vil du sove længe? Så skal du blot række ud og trykke på snooze-knappen.
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Vågn op, og vær klar til en ny dag

  • Digital FM-tuning

  • To ringetidspunkter

Digital FM-radio

FM-tuneren har klar modtagelse, og du kan indstille op til 10 af dine yndlingsstationer. Displayet viser tiden tydeligt.

Sleep-timer. Døs hen, mens du lytter til radioen

Lad dig synke ned i en dejlig, afslappende søvn, mens din yndlingsradiostation spiller i baggrunden. Du kan indstille sleep-timeren til at afspille den valgte station i op til 2 timer. Når den forudindstillede tid er gået, slukker radioen.

To ringetidspunkter. Ét ur, to vækninger

Med funktionen til to ringetidspunkter kan du indstille to forskellige alarmer, og den funktionen til blid vækning anvender en gradvist stigende lydstyrke, så du får en rolig start på dagen.

Tekniske specifikationer

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Anmeldelser

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3.1

ud af 5

42

Anmeldelser

04/01/2025

Sverige

Sverige

Bekræftet køber

Klockradio

Supernöjd! Enkel att hantera. Somnar till den varje kväll. Tack vare att den stänger av sig själv!

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for TAR3205 Klockradio

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for TAR3205 Klockradio

23/02/2022

United Kingdom

United Kingdom

Bekræftet køber

Compact unit with bright display numerals

My previous Philips clock radio lasted well over 10 years, so I had no hesitation in buying another one. Clock radio has a decent sound for such a small device. Alarms are easy to program in. The clock display is clear at night without being dazzling. Uses 2 AAA batteries for back-up, which are cheaper and easily available.

Fordele

Absolutely silent in operation; no buzzing or humming from the power supply.

Ulemper

I found programming the radio presets a bit confusing at first; the pictorial "instructions" aren't really very helpful.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for TAR3205 Clock Radio

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for TAR3205 Clock Radio

25/05/2022

Deutschland

Deutschland

Bekræftet køber

Erwartumgen voll erfüllt

Klein, leichtgewichtig, ein prima Gerät für die Reise.

Fordele

geringes Gewicht

Ulemper

Radio empfang könnte besser sein.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for TAR3205 Radiowecker

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for TAR3205 Radiowecker

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