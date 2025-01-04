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TAR3205/12
Digital FM-tuning
To ringetidspunkter
FM-tuneren har klar modtagelse, og du kan indstille op til 10 af dine yndlingsstationer. Displayet viser tiden tydeligt.
Lad dig synke ned i en dejlig, afslappende søvn, mens din yndlingsradiostation spiller i baggrunden. Du kan indstille sleep-timeren til at afspille den valgte station i op til 2 timer. Når den forudindstillede tid er gået, slukker radioen.
Med funktionen til to ringetidspunkter kan du indstille to forskellige alarmer, og den funktionen til blid vækning anvender en gradvist stigende lydstyrke, så du får en rolig start på dagen.
3.1
ud af 5
42
Anmeldelser
Berlind
04/01/2025
Sverige
Bekræftet køber
Klockradio
Supernöjd! Enkel att hantera. Somnar till den varje kväll. Tack vare att den stänger av sig själv!
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for TAR3205 Klockradio
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for TAR3205 Klockradio
DonaldO63
23/02/2022
United Kingdom
Bekræftet køber
Compact unit with bright display numerals
My previous Philips clock radio lasted well over 10 years, so I had no hesitation in buying another one. Clock radio has a decent sound for such a small device. Alarms are easy to program in. The clock display is clear at night without being dazzling. Uses 2 AAA batteries for back-up, which are cheaper and easily available.
Fordele
Absolutely silent in operation; no buzzing or humming from the power supply.
Ulemper
I found programming the radio presets a bit confusing at first; the pictorial "instructions" aren't really very helpful.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for TAR3205 Clock Radio
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for TAR3205 Clock Radio
Leppa
25/05/2022
Deutschland
Bekræftet køber
Erwartumgen voll erfüllt
Klein, leichtgewichtig, ein prima Gerät für die Reise.
Fordele
geringes Gewicht
Ulemper
Radio empfang könnte besser sein.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for TAR3205 Radiowecker
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for TAR3205 Radiowecker