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Gratis fragt fra 300 DKK
30 dages fortrydelsesret
LED-lysshow
Bass+ og Auracast™
20 timers spilletid
Håndledsrem og stænksikker
Denne kompakte bærbare højttaler har masser af kraft i forhold til sin størrelse med fyldig lyd på maks. 20 W. (10 W RMS). Dobbelte passive membraner og vores eksklusive Bass+-teknologi holder bassen dyb og stram - selv ved lavere lydstyrker. Der er også en indbygget mikrofon, så du håndfrit kan besvare opkald.
Med op til 20 timers spilletid på en enkelt opladning kan du lade musikken spille hele dagen og ud på natten. Den praktiske håndledsrem gør det nemt at bære højttaleren, og den stænktætte IPX5-konstruktion beskytter mod regndråber og spild. En opladning på 30 minutter giver dig 5 timers spilletid, og en fuld genopladning tager ca. 2,5 timer.
Er afspilningslisterne klar? Bluetooth® 5.4 giver dig en stabil forbindelse til problemfri streaming. Multipoint giver dig mulighed for at tilslutte to Bluetooth®-enheder på samme tid, og du kan tilslutte en bærbar musikafspiller eller et USB-stik til USB-A-porten på højttaleren.
4.8
ud af 5
8
Anmeldelser
100%
anbefaler dette produkt
Cazt
02/12/2025
United Kingdom
Great Bluetooth Speaker
I am really impressed with this Bluetooth speaker, it’s really lightweight and is easy to carry using the handle provided. The sound is really good and I love that it lights up with different colours. It is ideal for home, holidays or days out. It is easy to connect to devices but I have found that you have to disconnect to use in different ones. Overall really happy with the speaker.
Fordele
Lightweight great sound
Ulemper
Trouble connecting to different devices without having to keep disconnecting from others
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for TAS2000B Wireless speaker
Date of Use 2025-11-02
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for TAS2000B Wireless speaker
Date of Use 2025-11-02
Wioleta992
26/11/2025
United Kingdom
Great speaker
Very Nice quality speaker looks high quality and the sound is great, very good r For travelling and keep battery Life long
Fordele
Quality
Ulemper
Battery life
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for TAS2000B Wireless speaker
Date of Use 2024-10-26
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for TAS2000B Wireless speaker
Date of Use 2024-10-26
Ohdorian
14/12/2025
Italia
Ottimo sound
Ottimo altoparlante, sto provando questo altoparlante da circa un mese e mi piace tantissimo ha un sound molto potente per le sue dimensioni, bassi bilanciati benissimo e inoltre è molto semplice da collegare con bluetooth e cosa gradita il fatto che non perde il segnale, ha degli altoparlanti potenti e chiari con delle luci che puoi cambiare manualmente o disattivare molto rilassanti
Fordele
Sound potente
Ulemper
Nulla
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for TAS2000B Altoparlante wireless
Date of Use 2024-11-14
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for TAS2000B Altoparlante wireless
Date of Use 2024-11-14
Bluetooth®-ordmærket og -logoerne er registrerede varemærker tilhørende Bluetooth SIG, Inc. Auracast™-ordmærket og -logoerne er varemærker tilhørende Bluetooth SIG, Inc.
IPX5-klassificeringen betyder, at højttaleren er beskyttet mod vandstænk