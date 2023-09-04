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Udgået
Bevæg dig! Den lille højttaler med den kraftige lyd.
Surf. Løb. Dans. Boks. Uanset hvordan du bevæger dig, kan du tage denne vandtætte højttaler med smart tofarvet design med dig. Du får kraftig lyd på trods af den kompakte størrelse og en rem, der gør højttaleren nem at bære. Lad os komme afsted!
IP67 støv- og vandtæt
Markant bas
Indbygget mikrofon til opkald
Op til 12 timers musik
Fra parker til campingpladser – tag den musik, du elsker, med dig overalt! Denne bærbare højttaler giver dig klar lyd, og bassen er stor og kraftig takket være dobbelte passive membraner. Vil du fyre den endnu mere af? Så par to højttalere for få et stereoanlæg, der virkelig sætter gang i festen.
Skruer du op for musikken? Der er gang i denne højttaler, så længe der er gang i dig. Du får op til 12 timers spilletid med en fuldt opladet højttaler. Mere end nok til en træning eller en fest omkring lejrbålet.
Fra stien til stranden til poolen – en IP67-klassificering sikrer, at denne højttaler kan tages med overalt. Den aftagelige rem gør den nem bære, og en Bluetooth-rækkevidde på op til 20 m betyder, at du ikke går glip af noget. Selv hvis din telefon er langt fra højttaleren.
Priser
5.0
ud af 5
2
Anmeldelser
100%
anbefaler dette produkt
Deivi
04/09/2023
España
Resistente y potente
Me pareció muy buen precio para las prestaciones que tiene. Mejor que los de prestaciones similares sin duda. Resiste todo. Lleva recubrimiento de goma y se puede mojar. Buena potencia de sonido. Perfecto para las rutas que hago
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Resistencia y potencia de sonido
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for TAS4807W Altavoz inalámbrico
Dato for brug 2023-08-04
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for TAS4807W Altavoz inalámbrico
Dato for brug 2023-08-04
ATHOMETVAVA
31/08/2023
España
Buen sonido y alcance para actividades exteriores
El sonido sale muy potente y con claridad. Puede conectar varios dispositivos a la vez y lo hace fácilmente cuando ya lo has hecho alguna vez con los dispositivos que quieres conectar. Solo tienes que seleccionar el modelo en la configuración de bluetooth de los dos. Los botones funcionan bien. No he probado lo del agua pero pinta bien, por el grado de IP que tiene. Y el peso es ligero, por lo que es fácil de manejar.
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Sonido (bajos brutales y claridad), llamadas con bastante alcance de espacio y batería.
Ulemper
Me encantaría que tuviese más bluetooth para emparejarlo con más de un dispositivo.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for TAS4807W Altavoz inalámbrico
Dato for brug 2022-07-31
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for TAS4807W Altavoz inalámbrico
Dato for brug 2022-07-31
IP67-klassificering betyder, at højttalerenheden er støvtæt og kan nedsænkes i vand i op til 30 minutter ved en dybde på op til 1 m.