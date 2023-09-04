ProdukterSupport

Betal senere med Klarna

Registrer dig og få 75kr. rabat

Gratis fragt fra 300 DKK

30 dages fortrydelsesret

Alle serier

  • Primært anvendt foto
  • Foto af alternativt produkt
  • Foto af alternativt produkt
  • Foto af alternativt produkt
  • Foto af produkt i brug
  • Foto af produkt i brug
  • Foto af produkt i brug
  • Foto af produkt i brug
  • Foto af produkt i brug
  • Foto af emotionel fordel
  • Foto af emotionel fordel
  • Foto af produkt i brug
  • Foto af produkt med tilbehør
  • Primært billede
  • Primært anvendt foto
  • Foto af alternativt produkt
  • Foto af alternativt produkt
  • Foto af alternativt produkt
  • Foto af produkt i brug
  • Foto af produkt i brug
  • Foto af produkt i brug
  • Foto af produkt i brug
  • Foto af produkt i brug
  • Foto af emotionel fordel
  • Foto af emotionel fordel
  • Foto af produkt i brug
  • Foto af produkt med tilbehør
  • Primært billede

Udgået

Trådløs højttaler

TAS4807B/00

5

| (2) Anmeldelser | 100% anbefaler dette produkt

1 pris

Starter i

Hvid
Hvid
Sort
Sort

Bevæg dig! Den lille højttaler med den kraftige lyd.

Surf. Løb. Dans. Boks. Uanset hvordan du bevæger dig, kan du tage denne vandtætte højttaler med smart tofarvet design med dig. Du får kraftig lyd på trods af den kompakte størrelse og en rem, der gør højttaleren nem at bære. Lad os komme afsted!

Se alle fordele

Bevæg dig! Den lille højttaler med den kraftige lyd.

  • IP67 støv- og vandtæt

  • Markant bas

  • Indbygget mikrofon til opkald

  • Op til 12 timers musik

Lille højttaler. Kraftig lyd

Lille højttaler. Kraftig lyd

Fra parker til campingpladser – tag den musik, du elsker, med dig overalt! Denne bærbare højttaler giver dig klar lyd, og bassen er stor og kraftig takket være dobbelte passive membraner. Vil du fyre den endnu mere af? Så par to højttalere for få et stereoanlæg, der virkelig sætter gang i festen.

12 timers spilletid. Hold musikken i gang

12 timers spilletid. Hold musikken i gang

Skruer du op for musikken? Der er gang i denne højttaler, så længe der er gang i dig. Du får op til 12 timers spilletid med en fuldt opladet højttaler. Mere end nok til en træning eller en fest omkring lejrbålet.

IP67 støvtæt og vandtæt. Klar til at fyre den af*

IP67 støvtæt og vandtæt. Klar til at fyre den af*

Fra stien til stranden til poolen – en IP67-klassificering sikrer, at denne højttaler kan tages med overalt. Den aftagelige rem gør den nem bære, og en Bluetooth-rækkevidde på op til 20 m betyder, at du ikke går glip af noget. Selv hvis din telefon er langt fra højttaleren.

Tekniske specifikationer

Få support til dette produkt

Find ofte stillede spørgsmål, brugervejledninger, sikkerhedsoplysninger og tip

Priser

  • Billede af TPV_PBTAWARD13

Anmeldelser

Disse anmeldelser administreres af Bazaarvoice og er i overensstemmelse med Bazaarvoice Authenticity-politikken, som understøttes af teknologi til bekæmpelse af svindel samt menneskelig analyse. Du kan finde flere oplysninger på
Kundernes meninger i form af produkt- og stjernevurderinger er nyttige for alle kunder. De giver dig mulighed for at få mere at vide om produktet og hjælper dig med at træffe en købsbeslutning. Alle kunder, der har købt et produkt online eller i en butik, kan indsende en anmeldelse

5.0

ud af 5

2

Anmeldelser

100%

anbefaler dette produkt

4
3
2
1

04/09/2023

España

España

Resistente y potente

Me pareció muy buen precio para las prestaciones que tiene. Mejor que los de prestaciones similares sin duda. Resiste todo. Lleva recubrimiento de goma y se puede mojar. Buena potencia de sonido. Perfecto para las rutas que hago

Fordele

Resistencia y potencia de sonido

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for TAS4807W Altavoz inalámbrico

Dato for brug 2023-08-04

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for TAS4807W Altavoz inalámbrico

Dato for brug 2023-08-04

31/08/2023

España

España

Buen sonido y alcance para actividades exteriores

El sonido sale muy potente y con claridad. Puede conectar varios dispositivos a la vez y lo hace fácilmente cuando ya lo has hecho alguna vez con los dispositivos que quieres conectar. Solo tienes que seleccionar el modelo en la configuración de bluetooth de los dos. Los botones funcionan bien. No he probado lo del agua pero pinta bien, por el grado de IP que tiene. Y el peso es ligero, por lo que es fácil de manejar.

Fordele

Sonido (bajos brutales y claridad), llamadas con bastante alcance de espacio y batería.

Ulemper

Me encantaría que tuviese más bluetooth para emparejarlo con más de un dispositivo.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for TAS4807W Altavoz inalámbrico

Dato for brug 2022-07-31

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for TAS4807W Altavoz inalámbrico

Dato for brug 2022-07-31

Tilmeld dig Philips' nyhedsbrev for at få eksklusive tilbud

  • Registrer dig og få 75kr. rabat
  • Tidlig adgang til udsalg.
  • Tips om sund livsstil.
  • Eksperttips og inspiration.

Jeg ønsker at modtage marketingmateriale – baseret på mine præferencer og min adfærd – om Philips' produkter, tjenester, begivenheder og tilbud. Jeg kan til enhver tid nemt afmelde meddelelserne igen!

  • Registrer dig og få 75kr. rabat
  • Tidlig adgang til udsalg.
  • Tips om sund livsstil.
  • Eksperttips og inspiration.
Ansvarsfraskrivelser

  1. IP67-klassificering betyder, at højttalerenheden er støvtæt og kan nedsænkes i vand i op til 30 minutter ved en dybde på op til 1 m.