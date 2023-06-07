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Udgået

Trådløs højttaler

TAS7807B/00

3.5

| (4) Anmeldelser | 100% anbefaler dette produkt

1 pris

Starter i

Hvid
Hvid
Sort
Sort

Spil højt! Stor lyd under alle forhold.

Spil de sange, der holder dig i gang! Du kan tage den store, kraftige lyd fra denne vandtætte højttaler med dig overalt. Er du i parken, eller fester, mens du slår lejr? Med 24 timers spilletid og en bærerem er du altid klar.

Se alle fordele

Spil højt! Stor lyd under alle forhold.

  • IP67 støv- og vandtæt

  • Stor lyd

  • Indbygget mikrofon til opkald

  • Op til 24 timers musik

Stor lyd i en funky pakke

Stor lyd i en funky pakke

Fra parker til campingpladser – tag den musik, du elsker, med dig overalt! To 70 mm basenheder og to diskanthøjttalere giver dig stor, klar lyd, og denne højttaler ser også fantastisk ud. Vil du fyre den endnu mere af? Så par to højttalere for få et stereoanlæg, der virkelig sætter gang i festen.

24 timers spilletid. Hold gang i festen

24 timers spilletid. Hold gang i festen

Skruer du op for musikken? Der er gang i denne højttaler, så længe der er gang i dig. Du får op til 24 timers spilletid med en fuldt opladet højttaler, og powerbank-funktionen giver dig mulighed for at oplade tilsluttede enheder uden at stoppe musikken.

IP67 støvtæt og vandtæt. Klar til at fyre den af*

IP67 støvtæt og vandtæt. Klar til at fyre den af*

Fra stien til stranden til poolen – en IP67-klassificering sikrer, at denne højttaler kan tages med overalt. Den aftagelige rem gør den nem bære, og en Bluetooth-rækkevidde på op til 20 m betyder, at du ikke går glip af noget. Selv hvis din telefon er langt fra højttaleren.

Tekniske specifikationer

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Priser

  • Billede af TPV_PBTAWARD13

Anmeldelser

Disse anmeldelser administreres af Bazaarvoice og er i overensstemmelse med Bazaarvoice Authenticity-politikken, som understøttes af teknologi til bekæmpelse af svindel samt menneskelig analyse. Du kan finde flere oplysninger på
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3.5

ud af 5

4

Anmeldelser

100%

anbefaler dette produkt

3
2

07/06/2023

Nederland

Nederland

Super vol geluid voor de maat speaker!

Erg fijne speaker voor buiten en binnen. Goed geluid en stevige bas. Daarnaast erg stevig en kan tegen een stootje. Volledige dag aan gestaan dus met batterij zit het ook goed.

Fordele

Goed geluid, batterij, mooi

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for TAS7807B Draadloze luidspreker

Dato for brug 2022-05-07

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for TAS7807B Draadloze luidspreker

Dato for brug 2022-05-07

10/06/2023

Deutschland

Deutschland

Philips medarbejder

Super Klang mit sattem Bass

[Employee of philipsglobal] Ich bin ja bislang ein Bose Fan gewesen, hab nun aber mal diese Alternative von Philips versucht. Ich bin zufrieden mit dem Klang wobei mir der satte Bass auch bei niedrigen Lautstärken zusagt. Was mir nicht gefällt, ist das laute Philips Gingle beim Ein und Ausschalten. Ich benutze meine Speaker gerne in Hotels am Abend und da wäre es schon wenn ich den Begrüßungston zumindest leise machen könnte. Diese Möglichkeit hab ich auch in der Bedienungsanleitung nicht gefunden. Außerdem wäre es schön wenn ich an der Box selber die Titel überspringen könnte

Fordele

Sound

Ulemper

Lauter Gingle beim ein und ausschalten

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for TAS7807B kabelloser Lautsprecher

Dato for brug 2023-05-10

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for TAS7807B kabelloser Lautsprecher

Dato for brug 2023-05-10

18/10/2024

België

België

Tot nu toe tevreden met TAS7807B Draadloze Speaker

Sinds een paar dagen in huis. Makkelijk aan te sluiten. Voor zover nu al aan te geven, een prima geluid. Zowel de hoge als lage tonen. Enige wat ik (nog) niet kan vinden, is hoe ik de afstelling/balans van hoge en lage tonen kan aanpassen?!?

Fordele

prima geluid en makkelijk aan te sluiten

Ulemper

(nog) geen, maar nog maar net in huis

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for TAS7807B Draadloze luidspreker

Dato for brug 2024-09-18

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for TAS7807B Draadloze luidspreker

Dato for brug 2024-09-18

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  • Tips om sund livsstil.
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Ansvarsfraskrivelser

  1. IP67-klassificering betyder, at højttalerenheden er støvtæt og kan nedsænkes i vand i op til 30 minutter ved en dybde på op til 1 m.