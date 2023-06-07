Gratis fragt fra 300 DKK
30 dages fortrydelsesret
Gratis fragt fra 300 DKK
30 dages fortrydelsesret
Udgået
Spil højt! Stor lyd under alle forhold.
Spil de sange, der holder dig i gang! Du kan tage den store, kraftige lyd fra denne vandtætte højttaler med dig overalt. Er du i parken, eller fester, mens du slår lejr? Med 24 timers spilletid og en bærerem er du altid klar.
IP67 støv- og vandtæt
Stor lyd
Indbygget mikrofon til opkald
Op til 24 timers musik
Fra parker til campingpladser – tag den musik, du elsker, med dig overalt! To 70 mm basenheder og to diskanthøjttalere giver dig stor, klar lyd, og denne højttaler ser også fantastisk ud. Vil du fyre den endnu mere af? Så par to højttalere for få et stereoanlæg, der virkelig sætter gang i festen.
Skruer du op for musikken? Der er gang i denne højttaler, så længe der er gang i dig. Du får op til 24 timers spilletid med en fuldt opladet højttaler, og powerbank-funktionen giver dig mulighed for at oplade tilsluttede enheder uden at stoppe musikken.
Fra stien til stranden til poolen – en IP67-klassificering sikrer, at denne højttaler kan tages med overalt. Den aftagelige rem gør den nem bære, og en Bluetooth-rækkevidde på op til 20 m betyder, at du ikke går glip af noget. Selv hvis din telefon er langt fra højttaleren.
Priser
3.5
ud af 5
4
Anmeldelser
100%
anbefaler dette produkt
Hans32--
07/06/2023
Nederland
Super vol geluid voor de maat speaker!
Erg fijne speaker voor buiten en binnen. Goed geluid en stevige bas. Daarnaast erg stevig en kan tegen een stootje. Volledige dag aan gestaan dus met batterij zit het ook goed.
Fordele
Goed geluid, batterij, mooi
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for TAS7807B Draadloze luidspreker
Dato for brug 2022-05-07
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for TAS7807B Draadloze luidspreker
Dato for brug 2022-05-07
Olaf11
10/06/2023
Deutschland
Philips medarbejder
Super Klang mit sattem Bass
[Employee of philipsglobal] Ich bin ja bislang ein Bose Fan gewesen, hab nun aber mal diese Alternative von Philips versucht. Ich bin zufrieden mit dem Klang wobei mir der satte Bass auch bei niedrigen Lautstärken zusagt. Was mir nicht gefällt, ist das laute Philips Gingle beim Ein und Ausschalten. Ich benutze meine Speaker gerne in Hotels am Abend und da wäre es schon wenn ich den Begrüßungston zumindest leise machen könnte. Diese Möglichkeit hab ich auch in der Bedienungsanleitung nicht gefunden. Außerdem wäre es schön wenn ich an der Box selber die Titel überspringen könnte
Fordele
Sound
Ulemper
Lauter Gingle beim ein und ausschalten
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for TAS7807B kabelloser Lautsprecher
Dato for brug 2023-05-10
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for TAS7807B kabelloser Lautsprecher
Dato for brug 2023-05-10
PH-54
18/10/2024
België
Tot nu toe tevreden met TAS7807B Draadloze Speaker
Sinds een paar dagen in huis. Makkelijk aan te sluiten. Voor zover nu al aan te geven, een prima geluid. Zowel de hoge als lage tonen. Enige wat ik (nog) niet kan vinden, is hoe ik de afstelling/balans van hoge en lage tonen kan aanpassen?!?
Fordele
prima geluid en makkelijk aan te sluiten
Ulemper
(nog) geen, maar nog maar net in huis
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for TAS7807B Draadloze luidspreker
Dato for brug 2024-09-18
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for TAS7807B Draadloze luidspreker
Dato for brug 2024-09-18
IP67-klassificering betyder, at højttalerenheden er støvtæt og kan nedsænkes i vand i op til 30 minutter ved en dybde på op til 1 m.