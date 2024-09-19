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Hør lyden tydeligt
Hør dine lyde perfekt. Disse ægte trådløse hovedtelefoner bruger 13 mm enheder for at gengive overdådig lyd og kraftfuld bas og en AI-mikrofon til klare opkald. Med IPX4-klassificeret modstandsdygtighed overfor stænk og sved og et kompakt opladeretui, der giver 15 timers spilletid.
Klar og tydelig opkaldskvalitet
13 mm enheder til kraftig bas
Ergonomisk design for komfort
IPX4-bestandig mod stænk/sved
Hør lyden, som den er beregnet til at lyde. Disse hovedtelefoner bruger specialdesignede, dynamiske 13 mm drivere til at give dig en fantastisk lytteoplevelse. Drivernes store effektkapacitet forbedrer dynamikken og bassen, så du aldrig går glip af et eneste beat.
Uanset hvor lang din dag er, er du dækket godt ind med disse hovedtelefoner. Du får 5 timers afspilningstid og yderligere 10 timer fra det praktiske opladningsetui i lommestørrelse.
Lad ikke lyde udefra forstyrre din lytning. Disse hovedtelefoner har en AI-mikrofon, der bruger en avanceret AI-algoritme til at bortfiltrere den støj, du ikke vil høre, og sikre klar opkaldskvalitet. Hør hinanden tydeligt hver gang.
4.1
ud af 5
7
Anmeldelser
86%
anbefaler dette produkt
ACHILLES 28
19/09/2024
Deutschland
Die Kopfhörer sind Hammer vom Klang
Jeden meiner Freunde und in meiner Familie würde ich dieses Produkt empfehlen.
Fordele
Is perfekt für unterwegs
Ulemper
Keine
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for TAT1138BK True Wireless Kopfhörer
Dato for brug 2024-08-19
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for TAT1138BK True Wireless Kopfhörer
Dato for brug 2024-08-19
Halstuch 87
27/04/2024
Deutschland
Bekræftet køber
Das Gerät ist in der Anwendung gans einfach.
Ich war überracht wie einfach die Bedienung war.Der Preis war auch super günstig.
Fordele
Lange Akku laufzeit.
Ulemper
Keine.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for TAT1138BK True Wireless Kopfhörer
Dato for brug 2023-03-27
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for TAT1138BK True Wireless Kopfhörer
Dato for brug 2023-03-27
Aerith
27/03/2024
Deutschland
Absolute Kaufempfehlung bin mit der Qualität sehr
Habe dieses Produkt sehr günstig im Angebot erworben und war wegen des Preises skeptisch gewesen, aber die Marke Philips hat mich eigentlich auch immer schnell positiv überrascht- so auch dieses Produkt. Ich bin begeistert und bereue den schnäppchenkauf auch nicht
Fordele
Gute Klang Qualität, Sound super, angenehm zu tragen im Ohr
Ulemper
bisher ist mir nix negatives aufgefallen
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for TAT1138BK True Wireless Kopfhörer
Dato for brug 2024-02-27
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for TAT1138BK True Wireless Kopfhörer
Dato for brug 2024-02-27
Batterilevetiden ved afspilning er en tilnærmet angivelse og kan variere afhængigt af anvendelsesbetingelser.