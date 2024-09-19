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Ægte trådløse hovedtelefoner

TAT1138BL/00

4.1

| (7) Anmeldelser | 86% anbefaler dette produkt

Starter i

Blå
Blå
Hvid
Hvid
Sort
Sort

Hør lyden tydeligt

Hør dine lyde perfekt. Disse ægte trådløse hovedtelefoner bruger 13 mm enheder for at gengive overdådig lyd og kraftfuld bas og en AI-mikrofon til klare opkald. Med IPX4-klassificeret modstandsdygtighed overfor stænk og sved og et kompakt opladeretui, der giver 15 timers spilletid.

Se alle fordele

Hør lyden tydeligt

  • Klar og tydelig opkaldskvalitet

  • 13 mm enheder til kraftig bas

  • Ergonomisk design for komfort

  • IPX4-bestandig mod stænk/sved

Specialdesignede 13 mm drivere giver fyldig lyd og slagkraftig bas

Hør lyden, som den er beregnet til at lyde. Disse hovedtelefoner bruger specialdesignede, dynamiske 13 mm drivere til at give dig en fantastisk lytteoplevelse. Drivernes store effektkapacitet forbedrer dynamikken og bassen, så du aldrig går glip af et eneste beat.

Ingen grund til bekymring. Få op til 15 timers spilletid med dette etui

Uanset hvor lang din dag er, er du dækket godt ind med disse hovedtelefoner. Du får 5 timers afspilningstid og yderligere 10 timer fra det praktiske opladningsetui i lommestørrelse.

AI-mikrofon giver klar opkaldskvalitet

Lad ikke lyde udefra forstyrre din lytning. Disse hovedtelefoner har en AI-mikrofon, der bruger en avanceret AI-algoritme til at bortfiltrere den støj, du ikke vil høre, og sikre klar opkaldskvalitet. Hør hinanden tydeligt hver gang.

Tekniske specifikationer

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Anmeldelser

Disse anmeldelser administreres af Bazaarvoice og er i overensstemmelse med Bazaarvoice Authenticity-politikken, som understøttes af teknologi til bekæmpelse af svindel samt menneskelig analyse. Du kan finde flere oplysninger på
Kundernes meninger i form af produkt- og stjernevurderinger er nyttige for alle kunder. De giver dig mulighed for at få mere at vide om produktet og hjælper dig med at træffe en købsbeslutning. Alle kunder, der har købt et produkt online eller i en butik, kan indsende en anmeldelse

4.1

ud af 5

7

Anmeldelser

86%

anbefaler dette produkt

3
2

19/09/2024

Deutschland

Deutschland

Die Kopfhörer sind Hammer vom Klang

Jeden meiner Freunde und in meiner Familie würde ich dieses Produkt empfehlen.

Fordele

Is perfekt für unterwegs

Ulemper

Keine

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for TAT1138BK True Wireless Kopfhörer

Dato for brug 2024-08-19

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for TAT1138BK True Wireless Kopfhörer

Dato for brug 2024-08-19

27/04/2024

Deutschland

Deutschland

Bekræftet køber

Das Gerät ist in der Anwendung gans einfach.

Ich war überracht wie einfach die Bedienung war.Der Preis war auch super günstig.

Fordele

Lange Akku laufzeit.

Ulemper

Keine.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for TAT1138BK True Wireless Kopfhörer

Dato for brug 2023-03-27

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for TAT1138BK True Wireless Kopfhörer

Dato for brug 2023-03-27

27/03/2024

Deutschland

Deutschland

Absolute Kaufempfehlung bin mit der Qualität sehr

Habe dieses Produkt sehr günstig im Angebot erworben und war wegen des Preises skeptisch gewesen, aber die Marke Philips hat mich eigentlich auch immer schnell positiv überrascht- so auch dieses Produkt. Ich bin begeistert und bereue den schnäppchenkauf auch nicht

Fordele

Gute Klang Qualität, Sound super, angenehm zu tragen im Ohr

Ulemper

bisher ist mir nix negatives aufgefallen

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for TAT1138BK True Wireless Kopfhörer

Dato for brug 2024-02-27

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for TAT1138BK True Wireless Kopfhörer

Dato for brug 2024-02-27

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  • Tidlig adgang til udsalg.
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Ansvarsfraskrivelser

  1. Batterilevetiden ved afspilning er en tilnærmet angivelse og kan variere afhængigt af anvendelsesbetingelser.