Gratis fragt fra 300 DKK
30 dages fortrydelsesret
Gratis fragt fra 300 DKK
30 dages fortrydelsesret
Udgået
Fyldig lyd
Sidder komfortabelt
Neodym er det bedste materiale til at frembringe et stærk magnetfelt, så der opnås større følsomhed i et stemmerør, bedre basgengivelse og en ren, harmonisk lydkvalitet.
14,2 mm højttalerenheder af god kvalitet med neodym-magnet giver fyldig bas og klar lyd.
0
5.0
ud af 5
2
Anmeldelser
100%
anbefaler dette produkt
06/02/2021
España
GENIALES
Necesitaba unos auriculares funcionales y económicos. Finalmente me decanté por estos y fue una decisión muy acertada, se escuchan muy bien y se aprecian las diferentes capas de sonido. Muy contento con la compra, mi pareja se ha comprado unos iguales ;)
Fordele
Muy buen sonido
Ulemper
Echo en falta una cajita compacta para guardarlos enrollados
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for TAUE100BK Auriculares
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for TAUE100BK Auriculares
Ramzi69
20/11/2020
France
Des supers écouteurs
Ma femme me les acheté quand les miens ont rendu l'âme. Bonne qualité de son , les basses ressortent super bien. Ils sont confortables et ne font pas mal aux oreilles. Un produit de qualité au top!
Fordele
Qualité de son, confort, basses
Ulemper
Aucun
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for TAUE100WT Casque
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for TAUE100WT Casque