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Hovedtelefoner

TAUE100BK/00

5
| (2) Anmeldelser | 100% anbefaler dette produkt
Baslyd
Med forbedret basydeevne giver disse øretelefoner dig kvalitetsmusikoplevelser nemt og bekvemt.
Se alle fordele

for forbedret lyd

Baslyd

  • Fyldig lyd

  • Sidder komfortabelt

Neodym-højttalerenheder leverer ren, harmonisk lyd

Neodym er det bedste materiale til at frembringe et stærk magnetfelt, så der opnås større følsomhed i et stemmerør, bedre basgengivelse og en ren, harmonisk lydkvalitet.

14,2 mm højttalerenheder giver fyldig bas og klar lyd

14,2 mm højttalerenheder giver fyldig bas og klar lyd

14,2 mm højttalerenheder af god kvalitet med neodym-magnet giver fyldig bas og klar lyd.

Dette ergonomiske design passer perfekt til dine ører

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Anmeldelser

100%

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06/02/2021

España

España

GENIALES

Necesitaba unos auriculares funcionales y económicos. Finalmente me decanté por estos y fue una decisión muy acertada, se escuchan muy bien y se aprecian las diferentes capas de sonido. Muy contento con la compra, mi pareja se ha comprado unos iguales ;)

Fordele

Muy buen sonido

Ulemper

Echo en falta una cajita compacta para guardarlos enrollados

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Denne anmeldelse blev foretaget for TAUE100BK Auriculares

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20/11/2020

France

France

Des supers écouteurs

Ma femme me les acheté quand les miens ont rendu l'âme. Bonne qualité de son , les basses ressortent super bien. Ils sont confortables et ne font pas mal aux oreilles. Un produit de qualité au top!

Fordele

Qualité de son, confort, basses

Ulemper

Aucun

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