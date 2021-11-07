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  • Høj sugestyrke med kraftfuld motor
  • Høj sugestyrke med kraftfuld motor
  • Høj sugestyrke med kraftfuld motor
  • Høj sugestyrke med kraftfuld motor
  • Høj sugestyrke med kraftfuld motor
  • Høj sugestyrke med kraftfuld motor
  • Høj sugestyrke med kraftfuld motor
  • Høj sugestyrke med kraftfuld motor
  • Høj sugestyrke med kraftfuld motor
  • Høj sugestyrke med kraftfuld motor
  • Høj sugestyrke med kraftfuld motor
  • Høj sugestyrke med kraftfuld motor
  • Høj sugestyrke med kraftfuld motor
  • Høj sugestyrke med kraftfuld motor
  • Høj sugestyrke med kraftfuld motor
  • Høj sugestyrke med kraftfuld motor
  • Høj sugestyrke med kraftfuld motor
  • Høj sugestyrke med kraftfuld motor
  • Høj sugestyrke med kraftfuld motor
  • Høj sugestyrke med kraftfuld motor
  • Høj sugestyrke med kraftfuld motor
  • Høj sugestyrke med kraftfuld motor

2000 SeriesStøvsuger uden pose

XB2142/09

5
| (1) Anmeldelse | 100% anbefaler dette produkt
Høj sugestyrke med kraftfuld motor
Effektiv rengøring og nem vedligeholdelse med en Philips Støvsuger uden pose 2000 Series. Nyd fantastiske rengøringsresultater hver gang takket være PowerCyclone 4-teknologien og en universalmundstykke til alle gulvtyper.
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Holdbart design, du kan stole på

Høj sugestyrke med kraftfuld motor

  • 850 W

  • PowerCyclone 4

  • Super Clean-luftfilter

  • Mundstykke til rengøring af møbler

850 W motor betyder bedre sugestyrke

850 W motor betyder bedre sugestyrke

Den effektive motor på 850 W leverer høj sugestyrke, der giver fantastiske rengøringsresultater.

99,9 % støvopsamling* betyder førsteklasses rengøring

99,9 % støvopsamling* betyder førsteklasses rengøring

Multi-purpose-mundstykke og høj sugestyrke sikrer, at du kan støvsuge 99,9 % af de helt fine støvpartikler*.

PowerCyclone 4 opretholder stærk ydeevne i længere tid

PowerCyclone 4 opretholder stærk ydeevne i længere tid

PowerCyclone 4-teknologien øger luftstrømmen i det cylinderformede kammer for at fjerne støv fra luften og opretholde en høj ydeevne i længere tid.

Tekniske specifikationer

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Anmeldelser

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5.0

ud af 5

1

Anmeldelse

100%

anbefaler dette produkt

4
3
2
1

07/11/2021

Ελλάδα

Ελλάδα

Εξαιρετική ηλεκτρική σκούπα

Βασικα ειναι εξαιρετικο προοιον και για την προσιτη του τιμη και για την ανθεκτικοτητα στον χρονο, οπως επισης και για την λειτουργικοτητα της.

Fordele

εκατο τοις εκατο

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Σειρά 2000 XB2142/09 Ηλεκτρική σκούπα χωρίς σακούλα

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Σειρά 2000 XB2142/09 Ηλεκτρική σκούπα χωρίς σακούλα

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  • Eksperttips og inspiration.
Ansvarsfraskrivelser

  1. 99,9 % støvopsamling på hårde gulve med sprækker (IEC62885-2).

  2. Filtreringsniveauer er testet i henhold til EN60312-1-2017 og svarer til EPA12.