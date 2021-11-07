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Gratis fragt fra 300 DKK
30 dages fortrydelsesret
850 W
PowerCyclone 4
Super Clean-luftfilter
Mundstykke til rengøring af møbler
Den effektive motor på 850 W leverer høj sugestyrke, der giver fantastiske rengøringsresultater.
Multi-purpose-mundstykke og høj sugestyrke sikrer, at du kan støvsuge 99,9 % af de helt fine støvpartikler*.
PowerCyclone 4-teknologien øger luftstrømmen i det cylinderformede kammer for at fjerne støv fra luften og opretholde en høj ydeevne i længere tid.
5.0
ud af 5
1
Anmeldelse
100%
anbefaler dette produkt
louela
07/11/2021
Ελλάδα
Del af kampagnen
Εξαιρετική ηλεκτρική σκούπα
Βασικα ειναι εξαιρετικο προοιον και για την προσιτη του τιμη και για την ανθεκτικοτητα στον χρονο, οπως επισης και για την λειτουργικοτητα της.
Fordele
εκατο τοις εκατο
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Σειρά 2000 XB2142/09 Ηλεκτρική σκούπα χωρίς σακούλα
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Σειρά 2000 XB2142/09 Ηλεκτρική σκούπα χωρίς σακούλα
99,9 % støvopsamling på hårde gulve med sprækker (IEC62885-2).
Filtreringsniveauer er testet i henhold til EN60312-1-2017 og svarer til EPA12.