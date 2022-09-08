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  • Oplev glæden ved rene gulve
  • Oplev glæden ved rene gulve
  • Oplev glæden ved rene gulve
  • Oplev glæden ved rene gulve
  • Oplev glæden ved rene gulve
  • Oplev glæden ved rene gulve
  • Oplev glæden ved rene gulve
  • Oplev glæden ved rene gulve
  • Oplev glæden ved rene gulve
  • Oplev glæden ved rene gulve
  • Oplev glæden ved rene gulve
  • Oplev glæden ved rene gulve

3000 SeriesLedningsfri støvsuger

XC3031/01

Oplev glæden ved rene gulve
Rengøring går som en leg med den lette Philips 3000 Series. Den giver effektiv sugning på hårde gulve takket være PowerCyclone-teknologien og oplyser skjult støv med LED-mundstykket. Nem og bekvem rengøring.
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Op til 60 min. rengøring på én opladning(1)

Oplev glæden ved rene gulve

  • Effektivt sug PowerCyclone 8-teknologi

  • LED-mundstykke til hårde gulve

  • Op til 60 min i Eco og 15 min i turbo(2)

  • 2 indstillinger, 2 tilbehør & vægbeslag

PowerCyclone 8: effektiv sugning med et minimalt batteriforbrug(8)

PowerCyclone 8: effektiv sugning med et minimalt batteriforbrug(8)

PowerCyclone 8- og PowerBlade-digitalmotoren arbejder sammen om at generere høj luftstrømshastighed (op til 820 l/min(3)) energieffektivt. Dette resulterer i, at støv og snavs grundigt opsamles med en længere driftstid, især på hårde gulve.

LED-mundstykket til hårde gulve afslører støv og styrer hver en bevægelse

LED-mundstykket til hårde gulve afslører støv og styrer hver en bevægelse

Få alle bevægelser med i vores LED-mundstykke, der opsamler op til 99 % støv og snavs i højeste indstilling(4). Det oplyser små støvpartikler ved at udsende lys i den helt rigtige vinkel, så du ved, præcis hvor du skal rengøre. Mundstykket er designet til at glide ekstremt tæt på vægge og kanter og opsamler genstridige partikler af snavs. Efterlader ingen støvpletter.

Nem rengøring takket være håndholdt ekstraudstyr og tilbehør

Nem rengøring takket være håndholdt ekstraudstyr og tilbehør

Inden i skabe, i hjørner eller oppe i højden - Philips 3000 Series kan klare det. Den omdannes til en håndholdt støvsuger, der giver bedre bærbarhed. Det lange sprækkemundstykke hjælper med at nå smalle steder. 2-i-1-kombinationsværktøjet kan nemt skiftes mellem en blød børste til afstøvning af sarte overflader og et bredt sprækkemundstykke til rengøring af vanskelige hjørner.

Tekniske specifikationer

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Ansvarsfraskrivelser

  1. (1) Normal tilstand, kun håndholdt

  2. (2) Normal tilstand, kun håndholdt/Turbotilstand, kun håndholdt

  3. (3) I Turbo-tilstand

  4. (4) På hårde gulve i Turbo-tilstand

  5. (5) Normal tilstand, kun håndholdt/Turbo-tilstand, kun håndholdt

  6. (6) > 0,5 μm partikelstørrelse

  7. (7) På hårde gulve med tørmundstykke

  8. (8) Turbotilstand, kun håndholdt