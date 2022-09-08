LED-mundstykket til hårde gulve afslører støv og styrer hver en bevægelse

Få alle bevægelser med i vores LED-mundstykke, der opsamler op til 99 % støv og snavs i højeste indstilling(4). Det oplyser små støvpartikler ved at udsende lys i den helt rigtige vinkel, så du ved, præcis hvor du skal rengøre. Mundstykket er designet til at glide ekstremt tæt på vægge og kanter og opsamler genstridige partikler af snavs. Efterlader ingen støvpletter.