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XC3031/01
Effektivt sug PowerCyclone 8-teknologi
LED-mundstykke til hårde gulve
Op til 60 min i Eco og 15 min i turbo(2)
2 indstillinger, 2 tilbehør & vægbeslag
PowerCyclone 8- og PowerBlade-digitalmotoren arbejder sammen om at generere høj luftstrømshastighed (op til 820 l/min(3)) energieffektivt. Dette resulterer i, at støv og snavs grundigt opsamles med en længere driftstid, især på hårde gulve.
Få alle bevægelser med i vores LED-mundstykke, der opsamler op til 99 % støv og snavs i højeste indstilling(4). Det oplyser små støvpartikler ved at udsende lys i den helt rigtige vinkel, så du ved, præcis hvor du skal rengøre. Mundstykket er designet til at glide ekstremt tæt på vægge og kanter og opsamler genstridige partikler af snavs. Efterlader ingen støvpletter.
Inden i skabe, i hjørner eller oppe i højden - Philips 3000 Series kan klare det. Den omdannes til en håndholdt støvsuger, der giver bedre bærbarhed. Det lange sprækkemundstykke hjælper med at nå smalle steder. 2-i-1-kombinationsværktøjet kan nemt skiftes mellem en blød børste til afstøvning af sarte overflader og et bredt sprækkemundstykke til rengøring af vanskelige hjørner.
Anmeldelser
(1) Normal tilstand, kun håndholdt
(2) Normal tilstand, kun håndholdt/Turbotilstand, kun håndholdt
(3) I Turbo-tilstand
(4) På hårde gulve i Turbo-tilstand
(5) Normal tilstand, kun håndholdt/Turbo-tilstand, kun håndholdt
(6) > 0,5 μm partikelstørrelse
(7) På hårde gulve med tørmundstykke
(8) Turbotilstand, kun håndholdt