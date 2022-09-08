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XC3131/61
Digital motor
LED-mundstykke
Støvsugning og aftørring på én gang
Omfatter tilbehør
Vores kraftfulde teknologi giver den perfekte kombination af effektivitet og resultater. Den er udviklet til effektiv opsamling af støv og op til to 60 minutters driftstid i normal tilstand¹ samt 15 minutter i turbo-tilstand².
Med vores digitale motor sikres det, at din ledningsfri støvsuger både er robust og fungerer effektivt.
Vil du gerne blive ved med at gøre rent uden at skulle lade op igen? Med vores aftagelige batteri kan du bytte ud med et opladet batteri og næsten med det samme fortsætte, hvor du slap ⁴.
Anmeldelser
¹ Eco-tilstand, kun håndholdt.
² I turbotilstand, på hårde gulve.
³ >0,5 μm partikelstørrelse.
⁴ Ekstra batteri sælges separat XV1635.