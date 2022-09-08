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  • Afslør skjult støv. Fjern det i en og samme omgang.
  • Afslør skjult støv. Fjern det i en og samme omgang.
  • Afslør skjult støv. Fjern det i en og samme omgang.
  • Afslør skjult støv. Fjern det i en og samme omgang.
  • Afslør skjult støv. Fjern det i en og samme omgang.
  • Afslør skjult støv. Fjern det i en og samme omgang.
  • Afslør skjult støv. Fjern det i en og samme omgang.
  • Afslør skjult støv. Fjern det i en og samme omgang.
  • Afslør skjult støv. Fjern det i en og samme omgang.
  • Afslør skjult støv. Fjern det i en og samme omgang.
  • Afslør skjult støv. Fjern det i en og samme omgang.
  • Afslør skjult støv. Fjern det i en og samme omgang.
  • Afslør skjult støv. Fjern det i en og samme omgang.
  • Afslør skjult støv. Fjern det i en og samme omgang.
  • Afslør skjult støv. Fjern det i en og samme omgang.
  • Afslør skjult støv. Fjern det i en og samme omgang.

3000 SeriesLedningsfri støvsuger

XC3131/61

Afslør skjult støv. Fjern det i en og samme omgang.
Rengør dine gulve grundigt med trådløs Philips-støvsuger 3000 Series. Vores LED-mundstykke afslører det skjulte støv, før det opfanger det med PowerCyclone 8-teknologi. Op til 60 minutters driftstid¹ gør det nemt at gøre rent i hjemmet
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Kører i op til 60 min.¹ og guider med LED-mundstykke

Afslør skjult støv. Fjern det i en og samme omgang.

  • Digital motor

  • LED-mundstykke

  • Støvsugning og aftørring på én gang

  • Omfatter tilbehør

PowerCyclone 8 fjerner støv med optimal udnyttelse af batteri.

PowerCyclone 8 fjerner støv med optimal udnyttelse af batteri.

Vores kraftfulde teknologi giver den perfekte kombination af effektivitet og resultater. Den er udviklet til effektiv opsamling af støv og op til to 60 minutters driftstid i normal tilstand¹ samt 15 minutter i turbo-tilstand².

Digital motor for holdbarhed.

Digital motor for holdbarhed.

Med vores digitale motor sikres det, at din ledningsfri støvsuger både er robust og fungerer effektivt.

Aftageligt batteri på 25,2 V til udvidet rengøring.

Aftageligt batteri på 25,2 V til udvidet rengøring.

Vil du gerne blive ved med at gøre rent uden at skulle lade op igen? Med vores aftagelige batteri kan du bytte ud med et opladet batteri og næsten med det samme fortsætte, hvor du slap ⁴.

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  • Eksperttips og inspiration.
Ansvarsfraskrivelser

  1. ¹ Eco-tilstand, kun håndholdt.

  2. ² I turbotilstand, på hårde gulve.

  3. ³ >0,5 μm partikelstørrelse.

  4. ⁴ Ekstra batteri sælges separat XV1635.