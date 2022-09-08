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  • Rengøringsmiddel til gulve
  • Rengøringsmiddel til gulve

Philips-gulvrensEgnet til alle typer hårde gulve

XV1792/01

1 pris

Rengøringsmiddel til gulve
Philips-gulvrengøringsmiddel er designet til alle typer hårde gulve og fjerner effektivt fedt, pletter og klæbrigt snavs. Det er kompatibelt med Philips-støvsugere med gulvvaskfunktion for at opnå en grundig rengøring.
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til alle typer hårde gulve

Rengøringsmiddel til gulve

  • Velegnet til alle typer hårde gulve

  • Fjerner fedt, pletter og klæbrigt snavs

  • Én flaske rengør i op til 25 sessioner

  • Kompatibel med alt Philips-vådrens

Koncentreret rengøringsformel

Doseringshætte medfølger til den rigtige doseringsmåling. 10 ml dosering til 1 påfyldning af vandtank, i alt 25 rengøringssessioner i én flaske.

Kæledyrs- og familievenlig formel

Kæledyrs- og familievenlig formel under den tilsigtede anvendelse

Effektiv rengøringsløsning til alle typer hårde gulve

De mest optimerede og professionelle rengøringsresultater med dit Philips-apparater til rengøring af våde gulve på laminat, parket, træ, fliser, marmor, beton, PVC og meget mere

Tekniske specifikationer

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Priser

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