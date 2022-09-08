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XV1792/01
XC3131/01R1
XC3132/01R1
XC7053/01R1
XC7057/01R1
XW7110/01R1
XW9384/01R1
XW9385/01R1
XW9465/11R1
XC3133/01R1
XC7055/01R1
Velegnet til alle typer hårde gulve
Fjerner fedt, pletter og klæbrigt snavs
Én flaske rengør i op til 25 sessioner
Kompatibel med alt Philips-vådrens
Doseringshætte medfølger til den rigtige doseringsmåling. 10 ml dosering til 1 påfyldning af vandtank, i alt 25 rengøringssessioner i én flaske.
Kæledyrs- og familievenlig formel under den tilsigtede anvendelse
De mest optimerede og professionelle rengøringsresultater med dit Philips-apparater til rengøring af våde gulve på laminat, parket, træ, fliser, marmor, beton, PVC og meget mere
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