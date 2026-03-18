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Philips HomeRun Udskiftningssæt til 2000- og 3000-serien

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Philips HomeRunUdskiftningssæt til 2000- og 3000-serien

XV1433/00

Philips HomeRun Udskiftningssæt til 2000- og 3000-serien

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Alt, hvad du behøver for at udføre vedligeholdelse på din HomeRun 2000 Series- og 3000 Series-robotstøvsugere. Det originale udskiftningskit indeholder 2 EPA11-filtre, 1 hovedbørste og 1 sidebørste. Passer til XU2000, XU2100, XU3000, XU3100, XU3110.

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  • 18 March 2026

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