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XV1433/00
Udskiftningskit HomeRun 2000 Series- og 3000 Series-robotter
Alt, hvad du behøver for at udføre vedligeholdelse på din HomeRun 2000 Series- og 3000 Series-robotstøvsugere. Det originale udskiftningskit indeholder 2 EPA11-filtre, 1 hovedbørste og 1 sidebørste. Passer til XU2000, XU2100, XU3000, XU3100, XU3110.
XU3110/02R1
XU2100/10R1
XU2100/20R1
XU3000/02R1
XU3100/01R1
XU3000/01R1
XU2100/10
XU2100/20
XU3000/01
XU3110/02
2 EPA11-filtre Udskiftningskit HomeRun 3000-robotter
1 hovedbørste
1 sidebørste
Kompatibel: 2000 Series og 3000 Series
Sættet omfatter 2 stk. EPA11 filtre. Filtret opfanger mere end 95 % fint støv, før luften sendes tilbage ud i rummet, Det giver en ren luft fri for støv i dit hjem. Filteret bør udskiftes hver 3.-6. måned.
Hovedbørsten nedenunder robotten løsner og løfter snavs og støv for grundig rengøring. Udskift hovedbørsten hver 6.-12 måned.
For en mere grundig rengøring bruger robotten sin sidebørste til at feje langs kanter for at føre skidtet hen mod indsugningen. Udskift sidebørsten hver 6.-12. måned. Sidebørsten er nem at klikke på robotten.
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Priser
5.0
ud af 5
1
Anmeldelse
Ben69
25/05/2026
Nederland
Okee
Hij doet wat hij moet doen Ben heel tevreden Uitstekende prestatie
Denne anmeldelse blev foretaget for HomeRun XV1433/00 Vervangingsset voor HomeRun 3000-robots
Denne anmeldelse blev foretaget for HomeRun XV1433/00 Vervangingsset voor HomeRun 3000-robots
Ved brug på en Philips HomeRun Vacuum and Mop Robot 3000 Series Aqua.