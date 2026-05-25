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  • RFT XV1433_00_EU9
  • Enkelt produktbillede
  • Primært anvendt foto
  • RFT XV1433_00_EU9

Philips HomeRunUdskiftningssæt til 2000- og 3000-serien

XV1433/00

5

| (1) Anmeldelse

1 pris

Udskiftningskit HomeRun 2000 Series- og 3000 Series-robotter

Alt, hvad du behøver for at udføre vedligeholdelse på din HomeRun 2000 Series- og 3000 Series-robotstøvsugere. Det originale udskiftningskit indeholder 2 EPA11-filtre, 1 hovedbørste og 1 sidebørste. Passer til XU2000, XU2100, XU3000, XU3100, XU3110.

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Kompatible produkter

HomeRun 3000 Series Aqua

HomeRun 3000 Series Aqua
Robot til støvsugning og gulvvask

XU3110/02R1

2000 Series

2000 Series
Robotstøvsuger

XU2100/10R1

2000 Series

2000 Series
Robotstøvsuger

XU2100/20R1

HomeRun 3000 Series Aqua

HomeRun 3000 Series Aqua
Robot til støvsugning og gulvvask

XU3000/02R1

HomeRun 3000 Series Aqua

HomeRun 3000 Series Aqua
Robot til støvsugning og gulvvask

XU3100/01R1

HomeRun 3000 Series Aqua

HomeRun 3000 Series Aqua
Robot til støvsugning og gulvvask

XU3000/01R1

2000 Series

2000 Series
Robotstøvsuger

XU2100/10

2000 Series

2000 Series
Robotstøvsuger

XU2100/20

HomeRun 3000 Series Aqua

HomeRun 3000 Series Aqua
Robot til støvsugning og gulvvask

XU3000/01

HomeRun 3000 Series Aqua

HomeRun 3000 Series Aqua
Robot til støvsugning og gulvvask

XU3110/02

Originalt udskiftningskit

Udskiftningskit HomeRun 2000 Series- og 3000 Series-robotter

  • 2 EPA11-filtre Udskiftningskit HomeRun 3000-robotter

  • 1 hovedbørste

  • 1 sidebørste

  • Kompatibel: 2000 Series og 3000 Series

EPA11 filter giver effektiv filtrering

Sættet omfatter 2 stk. EPA11 filtre. Filtret opfanger mere end 95 % fint støv, før luften sendes tilbage ud i rummet, Det giver en ren luft fri for støv i dit hjem. Filteret bør udskiftes hver 3.-6. måned.

Hovedbørste til alle gulvtyper

Hovedbørsten nedenunder robotten løsner og løfter snavs og støv for grundig rengøring. Udskift hovedbørsten hver 6.-12 måned.

Rengør tæt langs væggene og godt ind i hjørnerne

For en mere grundig rengøring bruger robotten sin sidebørste til at feje langs kanter for at føre skidtet hen mod indsugningen. Udskift sidebørsten hver 6.-12. måned. Sidebørsten er nem at klikke på robotten.

Tekniske specifikationer

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Anmeldelser

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5.0

ud af 5

1

Anmeldelse

4
3
2
1

25/05/2026

Nederland

Nederland

Okee

Hij doet wat hij moet doen Ben heel tevreden Uitstekende prestatie

Denne anmeldelse blev foretaget for HomeRun XV1433/00 Vervangingsset voor HomeRun 3000-robots

Denne anmeldelse blev foretaget for HomeRun XV1433/00 Vervangingsset voor HomeRun 3000-robots

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  1. Ved brug på en Philips HomeRun Vacuum and Mop Robot 3000 Series Aqua.