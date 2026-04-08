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Ledningsfri SS 2000 og 3000 Series Tilbehørssæt

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Ledningsfri SS 2000 og 3000 SeriesTilbehørssæt

XV1632/01

Ledningsfri SS 2000 og 3000 Series Tilbehørssæt

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Manualer og dokumentation

Tilbehørssæt kompatibelt med Philips ledningsfri støvsuger 2000 Series og 3000 Series (XC2011, XC2012, XC3031, XC3032, XC3033, XC3131, XC3132, XC3133). Indeholder 2-i-1 mundstykke og sprækkemundstykke.

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  • 8 April 2026

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