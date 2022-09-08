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Gratis fragt fra 300 DKK
30 dages fortrydelsesret
XV1700/01
Skinnende rene gulve ved hjælp af vandkraft
Mikrofiberpuder fjerner effektivt snavs og pletter. Kan bruges i følgende Philips Ledningsfri støvsugere med vandfunktion, startende med FC61*, FC64*, FC67*, FC68*, FC69*, XC80*, XC81*, XC83*.
XC7053/01R1
XC7057/01R1
XC8349/01R1
XC7055/01R1
XC8055/01R1
XC8057/01R1
XC8347/01R1
XC8155/01
XC8349/01R0
XC8055/01
2 bløde mikrofiberpuder, 2 normale mikrofiberpuder
Maskinvask og nemme at sætte på/tage af
Udskift hver 6. måned for optimal rens
Det bløde mikrofibermateriale løsner, løfter og absorberer forsigtigt støv og snavs. Specifikt designet til rengøring af sarte overflader, f.eks. træoverflader. Fjerner snavs og pletter effektivt og grundigt
Mikrofibermaterialet løsner, løfter og absorberer støv og snavs. Fjerner snavs og pletter effektivt og grundigt.
Udskift hver 6. måned for at bibeholde apparatets optimale rengøringsevne.
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