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  • Skinnende rene gulve ved hjælp af vandkraft
  • Skinnende rene gulve ved hjælp af vandkraft
  • Skinnende rene gulve ved hjælp af vandkraft
  • Skinnende rene gulve ved hjælp af vandkraft
  • Skinnende rene gulve ved hjælp af vandkraft
  • Skinnende rene gulve ved hjælp af vandkraft

Tilbehør til ledningsfri støvsugerMikrofiberpuder

XV1700/01

1 pris

Skinnende rene gulve ved hjælp af vandkraft

Mikrofiberpuder fjerner effektivt snavs og pletter. Kan bruges i følgende Philips Ledningsfri støvsugere med vandfunktion, startende med FC61*, FC64*, FC67*, FC68*, FC69*, XC80*, XC81*, XC83*.

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Kompatible produkter
7000 Series

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Trådløs Vacuum Aqua

XC7053/01R1

7000 Series

7000 Series
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8000 Series Aqua Plus

8000 Series Aqua Plus
Ledningsfri støvsuger

XC8349/01R1

7000 Series

7000 Series
Trådløs Vacuum Aqua

XC7055/01R1

8000 Series

8000 Series
Trådløs Vakuum Aqua Plus

XC8055/01R1

8000 Series

8000 Series
Trådløs Vakuum Aqua Plus

XC8057/01R1

8000 Series Aqua Plus

8000 Series Aqua Plus
Ledningsfri støvsuger

XC8347/01R1

Philips SpeedPro Max Cordless VC 8000 Series Aqua Plus

Philips SpeedPro Max Cordless VC 8000 Series Aqua Plus
Ledningsfri støvsuger

XC8155/01

XC8349/01R0

XC8349/01R0

XC8349/01R0

8000 Series

8000 Series
Ledningsfri støvsuger til dyrehår

XC8055/01

Mikrofiberpuder til optimal fugtkontrol

Skinnende rene gulve ved hjælp af vandkraft

  • 2 bløde mikrofiberpuder, 2 normale mikrofiberpuder

  • Maskinvask og nemme at sætte på/tage af

  • Udskift hver 6. måned for optimal rens

2 skånsomme mikrofiberpuder til sarte gulve

2 skånsomme mikrofiberpuder til sarte gulve

Det bløde mikrofibermateriale løsner, løfter og absorberer forsigtigt støv og snavs. Specifikt designet til rengøring af sarte overflader, f.eks. træoverflader. Fjerner snavs og pletter effektivt og grundigt

2 almindelige mikrofiberpuder

2 almindelige mikrofiberpuder

Mikrofibermaterialet løsner, løfter og absorberer støv og snavs. Fjerner snavs og pletter effektivt og grundigt.

Udskift hver 6. måned

Udskift hver 6. måned

Udskift hver 6. måned for at bibeholde apparatets optimale rengøringsevne.

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Priser

  • Award image VRS_PBTAWARD66

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