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Tilbehør til ledningsfri støvsuger Mikrofiberpuder

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Tilbehør til ledningsfri støvsugerMikrofiberpuder

XV1700/01

Tilbehør til ledningsfri støvsuger Mikrofiberpuder

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Manualer og dokumentation

Mikrofiberpuder fjerner effektivt snavs og pletter. Kan bruges i følgende Philips Ledningsfri støvsugere med vandfunktion, startende med FC61*, FC64*, FC67*, FC68*, FC69*, XC80*, XC81*, XC83*.

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  • 21 May 2026

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