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Tilbehør til AquaTrio Udskiftningsfilter
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XV1791/01
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Kit med ekstra filtre er kompatibelt med Philips AquaTrio ledningsfri støvsuger til tør og våd rengøring 9000 Series. Sættet omfatter hele filterhuset inklusive topdæksel, bunddæksel og vaskbart skumfilter. Det anbefales at udskifte filteret hvert halve år.
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