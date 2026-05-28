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Tilbehør til AquaTrio Udskiftningsfilter

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Tilbehør til AquaTrioUdskiftningsfilter

XV1791/01

Tilbehør til AquaTrio Udskiftningsfilter

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Manualer og dokumentation

Kit med ekstra filtre er kompatibelt med Philips AquaTrio ledningsfri støvsuger til tør og våd rengøring 9000 Series. Sættet omfatter hele filterhuset inklusive topdæksel, bunddæksel og vaskbart skumfilter. Det anbefales at udskifte filteret hvert halve år.

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  • 28 May 2026

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