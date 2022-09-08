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  • XV1791/01 + AquaTrio Cordless, Vac & Wash 9000 series, Wet & Dry Vacuum 9000 series, Neptune LED
  • XW9385_R3_FILTER_Split_PDP_RGB
  • XW9385_Filter_Position_PDP_RGB.tif
  • XW9383_XW9385_CleanFilter.jpg
  • XV1791/01 + AquaTrio Cordless, Vac & Wash 9000 series, Wet & Dry Vacuum 9000 series, Neptune LED
  • XW9385_R3_FILTER_Split_PDP_RGB
  • XW9385_Filter_Position_PDP_RGB.tif
  • XW9383_XW9385_CleanFilter.jpg

Tilbehør til AquaTrioUdskiftningsfilter

XV1791/01

1 pris

Ekstra filter

Kit med ekstra filtre er kompatibelt med Philips AquaTrio ledningsfri støvsuger til tør og våd rengøring 9000 Series. Sættet omfatter hele filterhuset inklusive topdæksel, bunddæksel og vaskbart skumfilter. Det anbefales at udskifte filteret hvert halve år.

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Originalt udskiftningsfilter til den ledningsfri AquaTrio

Ekstra filter

  • Filterkit, Philips AquaTrio 9000 Series

  • Med filterdæksler foroven og forneden

  • Vaskbart skumfilter til nem rengøring

  • Udskift filtersæt hver 6. måned

Filterhus inklusive top- og bunddæksel

Filterhus inklusive top- og bunddæksel

Vaskbart filer designet til længerevarende høj luthastighed

Skumfilteret kan nemt vaskes under hanen eller i vaskemaskinen for lang tids holdbarhed.

Du får optimale rengøringsresultater ved at udskifte den hver 6. måned

Det anbefales at udskifte filtrene hver 6. måned for at bevare apparatets optimale rengøringsevne.

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Priser

  • Billede af VRS_PBTAWARD66

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