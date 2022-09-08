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XV1791/01
Ekstra filter
Kit med ekstra filtre er kompatibelt med Philips AquaTrio ledningsfri støvsuger til tør og våd rengøring 9000 Series. Sættet omfatter hele filterhuset inklusive topdæksel, bunddæksel og vaskbart skumfilter. Det anbefales at udskifte filteret hvert halve år.
XW9384/01R1
XW9385/01R1
XW9465/11R1
XW9383/01R1
XW9463/11R1
XW9465/11
XW9463/11
XW9385/01
XW9383/01
Filterkit, Philips AquaTrio 9000 Series
Med filterdæksler foroven og forneden
Vaskbart skumfilter til nem rengøring
Udskift filtersæt hver 6. måned
Filterhus inklusive top- og bunddæksel
Skumfilteret kan nemt vaskes under hanen eller i vaskemaskinen for lang tids holdbarhed.
Det anbefales at udskifte filtrene hver 6. måned for at bevare apparatets optimale rengøringsevne.
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