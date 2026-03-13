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Philips-gulvrens Egnet til alle typer hårde gulve
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XV1792/01
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List of Ingredients - English (US)
Philips-gulvrengøringsmiddel er designet til alle typer hårde gulve og fjerner effektivt fedt, pletter og klæbrigt snavs. Det er kompatibelt med Philips-støvsugere med gulvvaskfunktion for at opnå en grundig rengøring.
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