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Philips-gulvrens Egnet til alle typer hårde gulve

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Philips-gulvrensEgnet til alle typer hårde gulve

XV1792/01

Philips-gulvrens Egnet til alle typer hårde gulve

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Manualer og dokumentation

List of Ingredients - English (US)

  • PDF fil, 167 kB
  • 13 March 2026

Philips-gulvrengøringsmiddel er designet til alle typer hårde gulve og fjerner effektivt fedt, pletter og klæbrigt snavs. Det er kompatibelt med Philips-støvsugere med gulvvaskfunktion for at opnå en grundig rengøring.

  • PDF fil
  • 28 May 2026

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