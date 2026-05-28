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Tilbehør til AquaTrio Udskiftningsbørster
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XV1793/01
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Sættet med udskiftningsbørster er kompatibelt med den ledningsfri Philips AquaTrio Cordless våd- og tørstøvsuger 9000 Series. Sættet indeholder 2 ultrabløde mikrofiber Power-børster. Udskiftning anbefales hver 6. måned.
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