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Tilbehør til AquaTrio Udskiftningsbørster

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Tilbehør til AquaTrioUdskiftningsbørster

XV1793/01

Tilbehør til AquaTrio Udskiftningsbørster

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Manualer og dokumentation

Sættet med udskiftningsbørster er kompatibelt med den ledningsfri Philips AquaTrio Cordless våd- og tørstøvsuger 9000 Series. Sættet indeholder 2 ultrabløde mikrofiber Power-børster. Udskiftning anbefales hver 6. måned.

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  • 28 May 2026

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