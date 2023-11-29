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XV1793/01
Udskiftningsbørster
Sættet med udskiftningsbørster er kompatibelt med den ledningsfri Philips AquaTrio Cordless våd- og tørstøvsuger 9000 Series. Sættet indeholder 2 ultrabløde mikrofiber Power-børster. Udskiftning anbefales hver 6. måned.
XW9384/01R1
XW9385/01R1
XW9465/11R1
XW9383/01R1
XW9463/11R1
XW9465/11
XW9463/11
XW9385/01
XW9383/01
Til Philips AquaTrio 9000 Støvsuger
Med 2 ultrabløde mikrofiberbørster
Skånsom mod alle hårde gulve
Udskift hver 6. md. for bedste resultat
To ultrabløde Power Brushes i mikrofiber, der er velegnede til hårde gulve*.
Det anbefales at udskifte børsterne hver 6. måned for at bevare apparatets optimale rengøringsevne.
Priser
2.3
ud af 5
4
Anmeldelser
Axtension78
29/11/2023
Deutschland
Viel zu weich
Grundsätzlich funktioniert die Nassreinigung nicht schlecht, leider sind die Bürsten viel zu weich, um z.B. Flecken von Fliesen zu entfernen. Eine Alternative mit harten Bürsten wäre zu empfehlen.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for AquaTrio Cordless Accessories XV1793/01 Ersatzbürsten
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for AquaTrio Cordless Accessories XV1793/01 Ersatzbürsten
Resiwally
01/06/2024
Deutschland
Bürsten sind viel zu weich und sollten etwas sei
Die Bürsten sollten länger und stärker sein. Viel zu weich
Denne anmeldelse blev foretaget for AquaTrio Cordless Accessories XV1793/01 Ersatzbürsten
Denne anmeldelse blev foretaget for AquaTrio Cordless Accessories XV1793/01 Ersatzbürsten
Babuba
07/01/2024
Deutschland
Probleme mit mikrobürsten
Probleme während des saugen. Die Bürsten springen immer raus. Es ist viel zur weich und macht bei hartnäckigen Schmutz nicht sauber
Denne anmeldelse blev foretaget for AquaTrio Cordless Accessories XV1793/01 Ersatzbürsten
Denne anmeldelse blev foretaget for AquaTrio Cordless Accessories XV1793/01 Ersatzbürsten
Trægulve: Kun egnet til ikke-absorberende gulve