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  • XV1793/01 + AquaTrio Cordless, Vac & Wash 9000 series, Wet & Dry Vacuum 9000 series, Neptune LED
  • XW9385_Wet_R6_Cleaning_Rollers_PDP_RGB.tif
  • XW9383_XW9385_BrushReplacement.jpg
  • XV1793/01 + AquaTrio Cordless, Vac & Wash 9000 series, Wet & Dry Vacuum 9000 series, Neptune LED
  • XW9385_Wet_R6_Cleaning_Rollers_PDP_RGB.tif
  • XW9383_XW9385_BrushReplacement.jpg

Tilbehør til AquaTrioUdskiftningsbørster

XV1793/01

2.3

| (4) Anmeldelser

1 pris

Udskiftningsbørster

Sættet med udskiftningsbørster er kompatibelt med den ledningsfri Philips AquaTrio Cordless våd- og tørstøvsuger 9000 Series. Sættet indeholder 2 ultrabløde mikrofiber Power-børster. Udskiftning anbefales hver 6. måned.

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Originale udskiftningsbørster til den ledningsfri AquaTrio

Udskiftningsbørster

  • Til Philips AquaTrio 9000 Støvsuger

  • Med 2 ultrabløde mikrofiberbørster

  • Skånsom mod alle hårde gulve

  • Udskift hver 6. md. for bedste resultat

Ultrabløde mikrofiberbørster

To ultrabløde Power Brushes i mikrofiber, der er velegnede til hårde gulve*.

Du får optimale rengøringsresultater ved at udskifte den hver 6. måned

Det anbefales at udskifte børsterne hver 6. måned for at bevare apparatets optimale rengøringsevne.

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Priser

  • Billede af VRS_PBTAWARD66

Anmeldelser

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2.3

ud af 5

4

Anmeldelser

5
4
1

29/11/2023

Deutschland

Deutschland

Viel zu weich

Grundsätzlich funktioniert die Nassreinigung nicht schlecht, leider sind die Bürsten viel zu weich, um z.B. Flecken von Fliesen zu entfernen. Eine Alternative mit harten Bürsten wäre zu empfehlen.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for AquaTrio Cordless Accessories XV1793/01 Ersatzbürsten

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for AquaTrio Cordless Accessories XV1793/01 Ersatzbürsten

01/06/2024

Deutschland

Deutschland

Bürsten sind viel zu weich und sollten etwas sei

Die Bürsten sollten länger und stärker sein. Viel zu weich

Denne anmeldelse blev foretaget for AquaTrio Cordless Accessories XV1793/01 Ersatzbürsten

Denne anmeldelse blev foretaget for AquaTrio Cordless Accessories XV1793/01 Ersatzbürsten

07/01/2024

Deutschland

Deutschland

Probleme mit mikrobürsten

Probleme während des saugen. Die Bürsten springen immer raus. Es ist viel zur weich und macht bei hartnäckigen Schmutz nicht sauber

Denne anmeldelse blev foretaget for AquaTrio Cordless Accessories XV1793/01 Ersatzbürsten

Denne anmeldelse blev foretaget for AquaTrio Cordless Accessories XV1793/01 Ersatzbürsten

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Ansvarsfraskrivelser

  1. Trægulve: Kun egnet til ikke-absorberende gulve