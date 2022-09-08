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  • Litium-ion-batteripakke 25,2 V
  • Litium-ion-batteripakke 25,2 V
  • Litium-ion-batteripakke 25,2 V
  • Litium-ion-batteripakke 25,2 V
  • Litium-ion-batteripakke 25,2 V
  • Litium-ion-batteripakke 25,2 V
  • Litium-ion-batteripakke 25,2 V
  • Litium-ion-batteripakke 25,2 V
  • Litium-ion-batteripakke 25,2 V
  • Litium-ion-batteripakke 25,2 V

Tilbehør til ledningsfri støvsugerBatteripakke og oplader

XV1797/01

1 pris

Litium-ion-batteripakke 25,2 V
Litium-ion-batteripakke 25,2 V. Kompatibel med alle følgende Philips Ledningsfri støvsugere til våd og tør rengøring og Philips Ledningsfri støvsugere: XC6552, XC6553, XC6557, XC7053, XC7055, XC7057, XC8053, XC8054, XC8055, XC8057, XW9383, XW9385, XW9463 og XW9465.
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Kompatible produkter
7000 Series

7000 Series
Trådløs Vacuum Aqua

XC7053/01R1

7000 Series

7000 Series
Trådløs Vacuum Aqua

XC7057/01R1

Ledningsfri AquaTrio

Ledningsfri AquaTrio
Ledningsfri våd- og tørstøvsuger 9000 Series

XW9384/01R1

Ledningsfri AquaTrio

Ledningsfri AquaTrio
Ledningsfri våd- og tørstøvsuger 9000 Series

XW9385/01R1

PerfectCare 6000 Series

PerfectCare 6000 Series
AquaTrio Ledningsfri støvsuger og moppe - Renoveret

XW9465/11R1

7000 Series

7000 Series
Trådløs Vacuum Aqua

XC7055/01R1

8000 Series

8000 Series
Trådløs Vakuum Aqua Plus

XC8055/01R1

8000 Series

8000 Series
Trådløs Vakuum Aqua Plus

XC8057/01R1

Ledningsfri AquaTrio

Ledningsfri AquaTrio
Ledningsfri våd- og tørstøvsuger 9000 Series

XW9383/01R1

9000 Series

9000 Series
Ledningsfri AquaTrio Støvsugning og gulvvask

XW9463/11R1

Dobbelt så meget kørselstid med ekstra batteri og oplader

Litium-ion-batteripakke 25,2 V

  • 1 litiumionbatteri 25,2 V, 1 ekstra oplader

  • Dobbelt driftstid med ekstra batteri

  • Op til 80 min i Eco, 30 i Turbo.(1)

Litium-ion-batteri 25,2 V til dobbelt så stor driftstid

Dobbelt så meget kørselstid for den trådløse støvsuger til tør og våd rengøring fra Philips og/eller trådløs støvsuger fra Philips.

Ekstra oplader medfølger

Ekstra oplader medfølger, hvilket giver mulighed for samtidig opladning.

Tekniske specifikationer

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Priser

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Anmeldelser

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Ansvarsfraskrivelser

  1. (1) Kun håndholdt.