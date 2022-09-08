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XV1797/01
XC7053/01R1
XC7057/01R1
XW9384/01R1
XW9385/01R1
XW9465/11R1
XC7055/01R1
XC8055/01R1
XC8057/01R1
XW9383/01R1
XW9463/11R1
1 litiumionbatteri 25,2 V, 1 ekstra oplader
Dobbelt driftstid med ekstra batteri
Op til 80 min i Eco, 30 i Turbo.(1)
Dobbelt så meget kørselstid for den trådløse støvsuger til tør og våd rengøring fra Philips og/eller trådløs støvsuger fra Philips.
Ekstra oplader medfølger, hvilket giver mulighed for samtidig opladning.
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(1) Kun håndholdt.