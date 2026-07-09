Min elektriske Philips Avent brystpumpe har lav eller ingen sugefunktion

Brug altid den originale strømadapter eller det originale opladerkabel, der fulgte med pumpen. Hvis du har købt en nyere model, hvor der ikke følger en strømadapter med, skal du se i brugervejledningen til pumpen og sørge for, at opladertilbehøret svarer til de anbefalede specifikationer.

For nogle elektrisk Philips Avent-brystpumper kan en slidt eller ældre strømadapter påvirke ydeevnen.

Hvis du bruger en ældre adapterversion, skal du kontakte Philips Kundeservice for at kontrollere, om det er muligt at udskifte den gratis.