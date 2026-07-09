ProdukterSupport

Betal senere med Klarna

Registrer dig og få 75kr. rabat

Gratis fragt fra 300 DKK

30 dages fortrydelsesret

Supportwebsted

Philips-support

Min elektriske Philips Avent brystpumpe har lav eller ingen sugefunktion

Hvis din Philips Avent-brystpumpe har lav sugefunktion, ingen sugefunktion, svag sugefunktion eller ikke udmalker effektivt, skal du følge nedenstående trin.

Oplysningerne på denne side gælder for følgende modeller: SCD553/11 , SCF439/01 , SCF531/11 . Klik her for at vise flere produktnumre  ›

Ofte stillede spørgsmål

Kontakt Philips

Vi sidder klar til at hjælpe dig

Leder du efter noget andet?

Se alle Philips Support-muligheder

Supportwebsted