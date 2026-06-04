ProdukterSupport

Betal senere med Klarna

Registrer dig og få 75kr. rabat

Gratis fragt fra 300 DKK

30 dages fortrydelsesret

Supportwebsted

Philips-support

Er Philips Avent-sutter sikre for en sund oral udvikling?

Ja, alle Philips Avent-sutter er sikre.

Vores sutter er bløde, og det lille suttehoved kan nemt trykkes fladt. Det tilpasser sig babyens tunge og gane. Suttens form fordeler trykket jævnt på babyens kæbe, tænder og gummer.

Alle Philips Avent-sutter er uafhængigt godkendt af Oral Health Foundation.

Oral Health Foundation evaluerer forbrugerprodukter til mundhygiejne for at sikre, at producenternes påstande er klinisk dokumenterede og ikke overdrevne. Få flere oplysninger her.

 

  1. Formen er designet, så den understøtter korrekte muskelbevægelser i munden, hvilket er vigtigt for udviklingen af tydelig taleartikulation.
  2. Sutten er designet, så den passer anatomisk i babyens mund og hjælper med at reducere trykket mellem tunge og mund.

Er Philips Avent-sutter sikre for en sund oral udvikling?

Oplysningerne på denne side gælder for følgende modeller: SCF087/15 , SCF087/17 , SCF087/26 . Klik her for at vise flere produktnumre  ›

Ofte stillede spørgsmål

Kontakt Philips

Vi sidder klar til at hjælpe dig

Leder du efter noget andet?

Se alle Philips Support-muligheder

Supportwebsted