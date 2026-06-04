Er Philips Avent-sutter sikre for en sund oral udvikling?

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30 dages fortrydelsesret
Gratis fragt fra 300 DKK
30 dages fortrydelsesret
Ja, alle Philips Avent-sutter er sikre.
Vores sutter er bløde, og det lille suttehoved kan nemt trykkes fladt. Det tilpasser sig babyens tunge og gane. Suttens form fordeler trykket jævnt på babyens kæbe, tænder og gummer.
Alle Philips Avent-sutter er uafhængigt godkendt af Oral Health Foundation.
Oral Health Foundation evaluerer forbrugerprodukter til mundhygiejne for at sikre, at producenternes påstande er klinisk dokumenterede og ikke overdrevne. Få flere oplysninger her.
Oplysningerne på denne side gælder for følgende modeller: SCF087/15 , SCF087/17 , SCF087/26 . Klik her for at vise flere produktnumre ›