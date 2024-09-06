Philips-support Hvor lang tid kan en Philips Avent-sut bruges?

Vi anbefaler at udskifte sutten efter 4 ugers brug af hensyn til sikkerhed og hygiejne. Sutten bør udskiftes tidligere end efter 4 uger, hvis den er beskadiget. Vi anbefaler, at du omhyggeligt kontrollerer sutten før hver brug ved at trække i den i alle retninger.