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Philips-support

Hvor lang tid kan en Philips Avent-sut bruges?

Vi anbefaler at udskifte sutten efter 4 ugers brug af hensyn til sikkerhed og hygiejne. Sutten bør udskiftes tidligere end efter 4 uger, hvis den er beskadiget. Vi anbefaler, at du omhyggeligt kontrollerer sutten før hver brug ved at trække i den i alle retninger.

Oplysningerne på denne side gælder for følgende modeller: SCF091/50 , SCF091/52 , SCF091/53 . Klik her for at vise flere produktnumre  ›

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