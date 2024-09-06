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Gratis fragt fra 300 DKK
30 dages fortrydelsesret
Vi anbefaler at udskifte sutten efter 4 ugers brug af hensyn til sikkerhed og hygiejne. Sutten bør udskiftes tidligere end efter 4 uger, hvis den er beskadiget. Vi anbefaler, at du omhyggeligt kontrollerer sutten før hver brug ved at trække i den i alle retninger.
Oplysningerne på denne side gælder for følgende modeller: SCF091/50 , SCF091/52 , SCF091/53 . Klik her for at vise flere produktnumre ›
Jeg har læst nyheder om sutter og BPA – sådan undersøges det, at Philips Avent-sutter er BPA-fri.
Hvor lang tid kan en Philips Avent-sut bruges?
Hvordan fjerner jeg vand fra en Philips Avent-sut?
Er retningslinjerne for Philips Avent vigtige?
Hvad er forskellene mellem Philips Avent-sutter?
Er Philips Avent-sutter sikre for en sund oral udvikling?