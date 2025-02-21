Hvad er forskellene mellem Philips Avent-sutter?

Find ud af, hvordan Philips Avent ultra start-, ultra soft-, ultra air-sutter og Soothie adskiller sig fra vores almindelige sutter.
Philips Avent-sutter til nyfødte er vores letteste og mindste, ringløse sutter, der kan støtte din nyfødte baby. Mere luftcirkulation er med til at forhindre, at huden bliver tør og irriteret. ultra start-sutten leveres også med et steriliseringsetui til sterilisering af sutten i mikrobølgeovnen. ultra start-sutten fås også i Nighttime-versionen.
Philips Avent ultra soft-sutten har et blødt, fleksibelt skjold, der reducerer mærker og hudirritation. ultra soft-sutten leveres også med et steriliseringsetui til sterilisering af sutten i mikrobølgeovnen. ultra soft-sutten fås i versionerne 0-6 m, 6-18 m og 18 m+.
Philips Avent ultra air-sutten giver mere luftgennemstrømning end andre Philips Avent-sutter. Mere luftcirkulation er med til at forhindre, at huden bliver tør og irriteret. ultra air-sutten leveres også med et steriliseringsetui til sterilisering af sutten i mikrobølgeovnen. ultra air-sutten fås i versionerne Nighttime, 0-6 m, 6-18 m og 18 m+.
Silikonesut i ét stykke med en fingerløsning, der hjælper din nyfødte med at sutte ved at placere din finger i sutten. Soothie fås i en rund form og en hjerte-/kurveform.
Oplysningerne på denne side gælder for følgende modeller:SCF087/12 , SCF087/14 , SCF087/15 . Klik her for at vise flere produktnumre ›