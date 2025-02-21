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Philips-support

Hvad er forskellene mellem Philips Avent-sutter?

Find ud af, hvordan Philips Avent ultra start-, ultra soft-, ultra air-sutter og Soothie adskiller sig fra vores almindelige sutter.

Oplysningerne på denne side gælder for følgende modeller: SCF087/12 , SCF087/14 , SCF087/15 . Klik her for at vise flere produktnumre  ›

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