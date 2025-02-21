Hvad er forskellene mellem Philips Avent-sutter?

Philips Avent-sutter til nyfødte er vores letteste og mindste, ringløse sutter, der kan støtte din nyfødte baby. Mere luftcirkulation er med til at forhindre, at huden bliver tør og irriteret. ultra start-sutten leveres også med et steriliseringsetui til sterilisering af sutten i mikrobølgeovnen. ultra start-sutten fås også i Nighttime-versionen.