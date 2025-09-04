Gratis fragt fra 300 DKK
30 dages fortrydelsesret
Gratis fragt fra 300 DKK
30 dages fortrydelsesret
Ja, din ladyshaver fra Philips er vandtæt og kan bruges sikkert sammen med vand. Af sikkerhedsmæssige årsager kan denne shaver kun bruges uden ledning og vil derfor ikke tænde, hvis den er sat i en stikkontakt. Se videoen nedenfor for at få flere oplysninger om brug uden ledning.
Tip: Selvom din model kan være forskellig fra den, der vises i videoen, gælder de samme principper.
Oplysningerne på denne side gælder for følgende modeller: BRL129/00, BRL149/00, BRL128/00. Klik her for at vise flere produktnumre ›
Hvordan rengør jeg min Philips-ladyshaver?
Kan min Philips-ladyshaver bruges under bruseren eller i badet?
Hvordan fjerner og fastgør jeg skærhovedet på min Philips-ladyshaver?
Hvordan opnår jeg de bedste resultater med min Philips-ladyshaver?
Skal jeg bruge min epilator eller ladyshaver fra Philips på våd eller tør hud?
Hvornår skal jeg udskifte folien på min ladyshaver?
Hvordan barberer eller trimmer jeg forskellige kropsdele for at opnå de bedste resultater?
Hvorfor tager det længere tid at oplade mit produkt end forventet?
Kan jeg rejse med mit pleje- eller skønhedsprodukt fra Philips?
Kan jeg tænde og slukke for Opti-lyset?
Hvordan sætter jeg kammen fast på min bikinitrimmer fra Philips?
Hvordan oplader jeg min Philips-ladyshaver?
Hvad kan jeg bruge til at oplade mine Philips-produkter med USB-opladning?
Hvorfor følger der ikke en adapter med produktet?