Philips-support Kan min Philips-ladyshaver bruges under bruseren eller i badet?

Ja, din ladyshaver fra Philips er vandtæt og kan bruges sikkert sammen med vand. Af sikkerhedsmæssige årsager kan denne shaver kun bruges uden ledning og vil derfor ikke tænde, hvis den er sat i en stikkontakt. Se videoen nedenfor for at få flere oplysninger om brug uden ledning.

Tip: Selvom din model kan være forskellig fra den, der vises i videoen, gælder de samme principper.