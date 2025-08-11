Hvad kan jeg bruge til at oplade mine Philips-produkter med USB-opladning?
Bemærk: læs nedenstående sikkerhedsoplysninger omhyggeligt, før du oplader dit produkt. Se de dokumenter, der fulgte med produktet, for at få alle vigtige sikkerhedsoplysninger.
Sikkerhed først
Hvis du oplader dit Philips-produkt i et fugtigt miljø (f.eks. et badeværelse), skal du altid bruge en IPX4-adapter for at sikre en sikker opladning. IPX4 angiver, at adapteren er stænktæt.
Uanset hvilken adapter du vælger, skal du sørge for, at den opfylder nedenstående krav (disse oplysninger er normalt trykt på selve adapteren).
Indgangsspænding: 100-240 V.
Udgangsspænding: 5 V
Udgangseffekt: 1 A eller højere.
Vandtæthed: IPX4* til fugtige miljøer.
Godkendelsesmærke: Relevant godkendelses-/certificeringsmærke for dit land (f.eks. CE, UL, UKCA, INMETRO, IRAM, osv.)
Vigtigt: Brug af en ikke-certificeret adapter kan medføre fare eller alvorlig personskade. Frakobl altid produktet fra adapteren, før det rengøres med vand.
*Tip: X'et i IPX4 er en pladsholder, og der kan forekomme et andet ciffer på pladsen (f.eks. IP24 eller IP44) i beskrivelsen af en adapter. Så længe det andet ciffer efter "IP" er "4", klassificeres adapteren som stænktæt.
Philips-adapter
Hvis du ikke har en, kan du købe en passende adapter direkte fra Philips. Adapterens modelnummer vil variere afhængigt af den type produkt, du ejer.
Philips Grooming and Beauty – OneBlade, Head Pro, Shavere, Ladyshavere, Kropstrimmere, og hårklippere:
Philips HQ87 IPX4-adapter.
Philips Sonicare – Elektriske tandbørster og flossers:
Philips WAA1001 stænktæt IPX4-adapter (hvid) eller Philips WAA2001 stænktæt IPX4-adapter (sort).
Sådan køber du en Philips-adapter:
- Hvis du bor i USA, skal du klikke her for at bestille en adapter
- Hvis du bor i Canada, skal du klikke her og kontakte support for at få hjælp.
- Hvis du bor andre steder i verden, skal du klikke her og indtaste den relevante adapters modelnummer i søgefeltet øverst på siden. Bemærk, at søgelinjen øverst på denne side er optimeret til at finde oplysninger om produktsupport. Derfor er det vigtigt at klikke på det angivne link og bruge søgefunktionen på den nye side, ikke denne.