Hvis du oplader dit Philips-produkt i et fugtigt miljø (f.eks. et badeværelse), skal du altid bruge en IPX4-adapter for at sikre en sikker opladning. IPX4 angiver, at adapteren er stænktæt.



Uanset hvilken adapter du vælger, skal du sørge for, at den opfylder nedenstående krav (disse oplysninger er normalt trykt på selve adapteren).



Indgangsspænding: 100-240 V.

Udgangsspænding: 5 V

Udgangseffekt: 1 A eller højere.

Vandtæthed: IPX4* til fugtige miljøer.

Godkendelsesmærke: Relevant godkendelses-/certificeringsmærke for dit land (f.eks. CE, UL, UKCA, INMETRO, IRAM, osv.)



Vigtigt: Brug af en ikke-certificeret adapter kan medføre fare eller alvorlig personskade. Frakobl altid produktet fra adapteren, før det rengøres med vand.

*Tip: X'et i IPX4 er en pladsholder, og der kan forekomme et andet ciffer på pladsen (f.eks. IP24 eller IP44) i beskrivelsen af en adapter. Så længe det andet ciffer efter "IP" er "4", klassificeres adapteren som stænktæt.