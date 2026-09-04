Hvorfor er Avent-sutter lavet af silikone i stedet for latex?

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Fordelene ved silikone sammenlignet med latex:
Oplysningerne på denne side gælder for følgende modeller: SCF087/99 , SCF091/52 , SCF091/49 . Klik her for at vise flere produktnumre ›
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