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Hvorfor er Avent-sutter lavet af silikone i stedet for latex?

Fordelene ved silikone sammenlignet med latex:

  • Meget transparent, og dermed mere naturligt og hygiejnisk
  • Velegnet til mennesker med latex-allergi
  • Silikonegummi er mere slidstærkt end latex
  • Robust - svært for din baby at bide igennem
  • Uden smag og lugt, hvilket gør det nemmere at skifte mellem amning og madning med sutteflaske. Latex lugter og smager af gummi og kan få babyen til at afvise moderens bryst
  • Kan steriliseres vha. kogende vand, damp eller koldt vand
  • Tåler mikrobølgeovn og opvaskemaskine

Oplysningerne på denne side gælder for følgende modeller: SCF087/99 , SCF091/52 , SCF091/49 . Klik her for at vise flere produktnumre  ›

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