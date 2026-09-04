Philips-support Hvorfor er Avent-sutter lavet af silikone i stedet for latex?

Fordelene ved silikone sammenlignet med latex:

Meget transparent, og dermed mere naturligt og hygiejnisk

Velegnet til mennesker med latex-allergi

Silikonegummi er mere slidstærkt end latex

Robust - svært for din baby at bide igennem

Uden smag og lugt, hvilket gør det nemmere at skifte mellem amning og madning med sutteflaske. Latex lugter og smager af gummi og kan få babyen til at afvise moderens bryst

Kan steriliseres vha. kogende vand, damp eller koldt vand

Tåler mikrobølgeovn og opvaskemaskine