ProdukterSupport

Betal senere med Klarna

Registrer dig og få 75kr. rabat

Gratis fragt fra 300 DKK

30 dages fortrydelsesret

Supportwebsted

Philips-support

Er det sikkert at bruge misfarvede Philips Avent-produkter?

Ja, det er sikkert at bruge misfarvede Philips Avent-produkter, hvis delene er rene og i god stand. Misfarvning er uskadelig og skyldes ofte, at fødevarer pletter plasten.

Oplysningerne på denne side gælder for følgende modeller: SCY903/71 , SCF087/25 , SCF087/26 . Klik her for at vise flere produktnumre  ›

Ofte stillede spørgsmål

Kontakt Philips

Vi sidder klar til at hjælpe dig

Leder du efter noget andet?

Se alle Philips Support-muligheder

Supportwebsted