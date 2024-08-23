Er det sikkert at bruge misfarvede Philips Avent-produkter?

Misfarvning forekommer normalt, når dine Philips Avent-dele udsættes for fødevarer, der indeholder farvestoffer eller farver, der farver plast, f.eks. tomatsauce og visse grønne grøntsager.



For at undgå misfarvning skal delene holdes adskilt fra fødevarer, beholdere og andre genstande, der indeholder madrester, under rengøring, desinfektion og opbevaring.



Misfarvning skyldes også eksponering for rester fra tidligere vask/rengøring, specifikke rengøringsmidler, direkte sollys og ophobning af kalcium fra vask af delene i hårdt vand.



Følg de anbefalede rengørings-, desinfektions- og opbevaringsanvisninger fra Philips Avent for at undgå misfarvning.