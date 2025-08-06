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Gratis fragt fra 300 DKK
30 dages fortrydelsesret
Alle Philips OneBlade-modeller kan bruges på våd eller tør hud, med barberingsgel eller -skum eller endda i badet eller under bruseren.
Tørbarbering giver ofte bedre resultater (fordi vådt hår klæber til huden), men du kan barbere dig, som du foretrækker det. Hvis du vælger at bruge barberskum eller -gel, skal du skylle kniven med vand regelmæssigt for at opnå de bedste resultater.
Tip: Selvom nogle produkter har et dæksel til opladningsporten, er dette ikke tilfældet for Philips OneBlade. Du kan bruge din OneBlade i badet eller under bruseren uden at tildække opladningsporten.
Oplysningerne på denne side gælder for følgende modeller: QP1924/20 , QP1424/65 , QP2724/23 . Klik her for at vise flere produktnumre ›
Kan jeg bruge min Philips OneBlade våd eller tør?
Hvordan bruger jeg OneBlade på kroppen?
Kan jeg rejse med mit pleje- eller skønhedsprodukt fra Philips?
Hvornår skal skæret på min Philips OneBlade udskiftes?
Hvorfor følger der ikke en adapter med produktet?
Hvad kan jeg bruge til at oplade mine Philips-produkter med USB-opladning?