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Kan jeg bruge min Philips OneBlade våd eller tør?

Alle Philips OneBlade-modeller kan bruges på våd eller tør hud, med barberingsgel eller -skum eller endda i badet eller under bruseren.

Tørbarbering giver ofte bedre resultater (fordi vådt hår klæber til huden), men du kan barbere dig, som du foretrækker det. Hvis du vælger at bruge barberskum eller -gel, skal du skylle kniven med vand regelmæssigt for at opnå de bedste resultater.

Tip: Selvom nogle produkter har et dæksel til opladningsporten, er dette ikke tilfældet for Philips OneBlade. Du kan bruge din OneBlade i badet eller under bruseren uden at tildække opladningsporten. 

Oplysningerne på denne side gælder for følgende modeller: QP1924/20 , QP1424/65 , QP2724/23 . Klik her for at vise flere produktnumre  ›

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