ProdukterSupport

Betal senere med Klarna

Registrer dig og få 75kr. rabat

Gratis fragt fra 300 DKK

30 dages fortrydelsesret

Supportwebsted

Philips-support

Hvordan bruger jeg OneBlade på kroppen?

Du kan bruge Philips OneBlade til at trimme, barbere og style kropsbehåring, også på intime områder. Hvis du vil barbere større områder på kroppen, f.eks. ben, arme eller torso, kan du bruge dit almindelige OneBlade-skær med alle typer tilbehør. Til trimning samt barbering af følsomme områder som f.eks. lysken eller armhulerne skal du bruge det tilbehør, der er beskrevet nedenfor.

Tip: Du kan købe et OneBlade-kropssæt i vores onlinebutik. Sættet til kroppen er kompatibelt med alle OneBlade-modeller, herunder OneBlade Pro og OneBlade Norelco.

Bemærk: Philips OneBlade er designet til at trimme og barbere ansigts- og kropsbehåring. Den er ikke beregnet til trimning eller barbering af håret på hovedet (hovedbund). Se Philips' udvalg af hårklippere og multigroomere for at finde et produkt, der egner sig til hovedhår.
 

Oplysningerne på denne side gælder for følgende modeller: QP1924/20 , QP2724/23 , QP1424/65 . Klik her for at vise flere produktnumre  ›

Ofte stillede spørgsmål

Kontakt Philips

Vi sidder klar til at hjælpe dig

Leder du efter noget andet?

Se alle Philips Support-muligheder

Supportwebsted