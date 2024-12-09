Hvordan fastgør jeg tilbehør på min Philips OneBlade?
Se oplysningerne nedenfor for at finde ud af, hvordan du fastgør eller fjerner kamme, kapper og andet tilbehør fra din Philips OneBlade.
Godt at vide: Teknikkerne til at fastgøre og fjerne kamme og kapper er de samme, uanset hvilken OneBlade-model du har (herunder varianter, der ikke er vist på billedet nedenfor).
Skægkamme med fast længde er beregnet til brug i ansigtshår. Den resterende hårlængde efter trimning (i millimeter) er trykt på kammen.
Nedenstående video viser, hvordan kammen sættes på og tages af. Tryk kammen ned på skæret, indtil du hører et klik, så den ikke falder af under brug.
Kompatibilitet: Skægkamme med fast længde er kompatible med alle OneBlade-modeller.
Justerbare skægkamme er beregnet til brug i ansigtshår. Den resterende hårlængde efter trimning (i millimeter) er trykt på drejehjulet.
Nedenstående video viser, hvordan de to typer justerbare kamme sættes på og tages af. Når du fastgør den anden type justerbare kam, skal du sørge for, at de små kroge på undersiden af kammen (tættest på enderne af kammens tænder) er hægtet fast over toppen af skæret.
Kompatibilitet: Den første kam, der vises i videoen, er kun kompatibel med OneBlade Pro (vist yderst til højre på billedet i første afsnit af denne artikel). Den anden kam, der vises, er kompatibel med alle OneBlade-modeller.
Kropskammen og hudkappen er beregnet til brug på kropsbehåring. Den resterende hårlængde efter trimning med kropskammen er 5 mm. Hudkappen er designet til at give glat hud og samtidig beskytte huden mod rifter og sår.
Nedenstående video viser, hvordan tilbehøret sættes på og tages af. Tryk tilbehøret ned på skæret, indtil du hører et klik, så det ikke falder af under brug.
Kompatibilitet: Kropskammen og hudkappen er kompatible med alle OneBlade-modeller.
OneBlade Intimate-skær leveres med en påsat hudkappe, der giver dig mulighed for at barbere følsomme områder med forbedret beskyttelse mod rifter og snitsår. Desuden fås en kropskam/kappe til OneBlade Intimate, så du hurtigt og bekvemt kan trimme kropsbehåringen.
Nedenstående video viser, hvordan OneBlade Intimiate-skæret og kropskammen sættes på.
Kompatibilitet: OneBlade Intimate-skær er kompatible med alle OneBlade-modeller. Kropskammen vist i videoen nedenfor er designet til at passe over hudkappen og er derfor kun kompatibel med OneBlade Intimate-skær.
Beskyttelseskappen er designet til at forhindre beskadigelse af skæret under opbevaring eller transport af din Philips OneBlade.
Nedenstående video viser, hvordan beskyttelseskappen sættes på og tages af. Når du hører et klik, er kappen sat korrekt på.
Kompatibilitet: Der er to forskellige varianter af beskyttelseskappen, én til 360-skær og én til klassiske skær. Hvis du bruger den korrekte beskyttelseskappe til den type skær, du har, er den kompatibel, uanset hvilken OneBlade-model du har.
Oplysningerne på denne side gælder for følgende modeller:QP1324/20 , QP2834/31 , QP6652/61 . Klik her for at vise flere produktnumre ›