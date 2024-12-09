Hvordan fastgør jeg tilbehør på min Philips OneBlade?

OneBlade Intimate-skær leveres med en påsat hudkappe, der giver dig mulighed for at barbere følsomme områder med forbedret beskyttelse mod rifter og snitsår. Desuden fås en kropskam/kappe til OneBlade Intimate, så du hurtigt og bekvemt kan trimme kropsbehåringen.



Nedenstående video viser, hvordan OneBlade Intimiate-skæret og kropskammen sættes på.

Kompatibilitet: OneBlade Intimate-skær er kompatible med alle OneBlade-modeller. Kropskammen vist i videoen nedenfor er designet til at passe over hudkappen og er derfor kun kompatibel med OneBlade Intimate-skær.