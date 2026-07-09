Philips-support Kan jeg bruge en hvilken som helst USB-stikadapter til at oplade min Philips OneBlade?

Nej, kun USB-adaptere, der opfylder bestemte specifikationer, bør bruges til at slutte din Philips OneBlade til stikkontakten. Brug af en forkert type adapter kan beskadige din enhed.



Se oplysningerne nedenfor for at få flere oplysninger.

Hvilken type adapter skal jeg bruge? For at oplade OneBlade sikkert og effektivt skal du sikre dig, at din USB-adapter opfylder følgende specifikationer: Indgangsspænding: 100-240 V.

Udgangsspænding: 5 V

Udgangseffekt: 1 A eller højere.

Hvis du vil oplade din OneBlade i omgivelser med høj luftfugtighed (f.eks. et badeværelse), skal du altid bruge en stænktæt adapter (IPX4*). Disse specifikationer står trykt på selve adapteren (se eksemplet nedenfor), eller i den dokumentation, der fulgte med adapteren. *Tip: X'et i IPX4 er en pladsholder, og der kan forekomme et andet ciffer på pladsen (f.eks. IP24 eller IP44) i beskrivelsen af en adapter. Så længe det andet ciffer efter "IP" er "4", klassificeres adapteren som stænktæt. Kan jeg købe en adapter hos Philips? Ja, du kan købe en passende adapter direkte hos Philips. Tilgængeligheden varierer afhængigt af din placering: Hvis du befinder dig i USA , skal du klikke her.

, skal du klikke her. Hvis du befinder dig i Canada , bedes du kontakte os for at få hjælp.

, bedes du kontakte os for at få hjælp. Hvis du er et andet sted, skal du klikke her og søge efter "HQ87" eller "USB-vægadapter" i søgefeltet øverst på siden. Har du brug for yderligere hjælp? Hvis du har spørgsmål eller bekymringer vedrørende opladning af din OneBlade, bedes du kontakte os for at få yderligere hjælp.