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Philips-support

Kan jeg bruge en hvilken som helst USB-stikadapter til at oplade min Philips OneBlade?

Nej, kun USB-adaptere, der opfylder bestemte specifikationer, bør bruges til at slutte din Philips OneBlade til stikkontakten. Brug af en forkert type adapter kan beskadige din enhed.

Se oplysningerne nedenfor for at få flere oplysninger.

Oplysningerne på denne side gælder for følgende modeller: QP1924/24 , QP1424/65 , QP1324/20 . Klik her for at vise flere produktnumre  ›

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