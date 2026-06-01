Hvordan opretter jeg forbindelse mellem mine enheder og Philips Avent Baby Monitor+-appen?
Udgivet den 01 June 2026
Hvis du spekulerer på, hvilke enheder der er kompatible med din Philips Avent Baby Monitor+-app, skal du læse følgende retningslinjer, der vil hjælpe dig med at oprette forbindelse.
Hvilke enheder er kompatible med Philips Avent Baby Monitor+-appen?
Philips Avent Baby Monitor+-appen kan bruges på Apple iPhones, der kører iOS 13 eller nyere, og Android-telefoner, der kører Android 5 eller nyere.
Oprettelse af forbindelse mellem din enhed og Baby Monitor+-appen Når du konfigurerer din enhed med Baby Monitor+-appen, beder appen dig om at oprette forbindelse til et WI-FI-netværk. Hvis din WIFI-adgangskode indeholder et mellemrum, viser appen en meddelelse.
Denne meddelelse minder dig om, at du har brugt et mellemrum i WIFI-adgangskoden. Hvis dette er korrekt, skal du klikke på Næste, og du kan fortsætte med at oprette forbindelse.
Understøtter Philips Avent Baby Monitor+-appen flere enheder?
Du kan oprette forbindelse til flere babyalarmer til appen, men du kan kun se videoen fra én babyalarm ad gangen. Du vil modtage meddelelser fra de andre babyalarmer, der er forbundet. Hvis du modtager en meddelelse og trykker på den, fører appen dig direkte til den pågældende babyalarm. Du kan også vælge den babyalarm, du vil have vist, på listen.
Skal jeg betale ekstra for at bruge Philips Avent Baby Monitor+-appen?
Philips Avent Baby Monitor+ kan downloades gratis i App Store eller Google Play Store.
Kan jeg bruge babyenheden uden for dockingstationen med en bærbar strømforsyning?
Ja, Philips Avent Connected-babyalarmen fungerer med de fleste bærbare strømkilder, der findes på forskellige markeder. For at kunne betjene babyenheden skal der bruges mindst 5 V/1 A (5 W) fra en strømkilde, men ydeevnen for en individuel bærbar strømkilde kan variere. Hvis babyenheden ikke kan tændes, skal du stoppe med at bruge den bærbare strømkilde og kontakte producenten direkte for at få teknisk support og kundeservice, hvis det er nødvendigt.