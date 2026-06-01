Philips Avent Baby Monitor+-appen kan bruges på Apple iPhones, der kører iOS 13 eller nyere, og Android-telefoner, der kører Android 5 eller nyere.



Oprettelse af forbindelse mellem din enhed og Baby Monitor+-appen

Når du konfigurerer din enhed med Baby Monitor+-appen, beder appen dig om at oprette forbindelse til et WI-FI-netværk. Hvis din WIFI-adgangskode indeholder et mellemrum, viser appen en meddelelse.



Denne meddelelse minder dig om, at du har brugt et mellemrum i WIFI-adgangskoden. Hvis dette er korrekt, skal du klikke på Næste, og du kan fortsætte med at oprette forbindelse.

