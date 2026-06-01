Den tilsluttede Philips Avent-babyalarm udsender og gemmer al data sikkert ved brug af opdateret og branchegodkendt krypteringsteknologier. Vi overvåger og opdaterer løbende vores sikkerhedsløsning, efterhånden som teknologien udvikler sig. De udsendte lyd-/videodata gemmes ikke på vores servere. Alle gemte videoer og snapshots gemmes på brugerens mobile enheder.

Er den tilsluttede Philips Avent-babyalarm sikret mod hackere?

Philips gør alt for at forhindre hacking og problemopdateringer. Sørg for altid at bruge den nyeste appsoftware og den nyeste firmware til babyalarmen. Hvis du mister din smartenhed, skal du nulstille babyalarmen for at fjerne eventuelle forbindelser til den. Du kan også logge på appen fra en anden smart-enhed og slette din konto. Hvis du er den eneste administrator, afbrydes forbindelsen mellem alle gæstebrugere og babyalarmen også.

