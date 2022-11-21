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Philips-support

Hvordan nulstiller jeg baby- eller forældreenheden på min tilsluttede Philips Avent Connected-babyalarm?

Nulstil babyenheden ved at trykke på tænd/sluk-knappen i 10 sekunder. Indikatorlyset blinker orange og grønt, og babyenheden genstarter. Fabriksnulstillingen er fuldført, når indikatorlampen lyser konstant grønt.

Følg nedenstående trin for at nulstille forældreenheden:

  1. Tryk på tilstands- og forældresvar-knappen i 10 sekunder.

Tryk på Confirm (Bekræft), når pop op-meddelelsen "Reset parent unit" (Nulstil forældreenhed) vises. Din forældreenhed vil begynde at nulstille.

Nulstil Avent-forældreenhed

Oplysningerne på denne side gælder for følgende modeller: SCD951/26 , SCD953/26 , SCD921/26 . Klik her for at vise flere produktnumre  ›

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