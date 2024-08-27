Søgeord

0

Indkøbskurv

Din indkøbskurv er tom.

    Philips-support

    Hvad skal jeg gøre, før jeg bortskaffer min babyalarm?

    Udgivet den 27. august 2024
    For at slette og dermed beskytte dine persondata skal du udføre en fabriksnulstilling, før du bortskaffer din babyalarm.

    Vi anbefaler, at du kobler babyenheden fra Philips Avent Baby Monitor+-appen ved at vælge indstillingen Frakobl babyalarm (Disconnect Baby Monitor) i babyenhedens indstillinger i appen.

    Hvis du vil udføre en fabriksnulstilling, skal babyenheden være tændt. Tryk derefter på on/off-knappen på babyenheden i 10 sekunder, indtil LED-signalet blinker. Fabriksnulstillingen er fuldført.

    Ofte stillede spørgsmål

    Andre nyttige links

    Har du brug for hjælp med produktet?

    Kontakter Philips

    Vi hjælper dig gerne

    Kontakter Philips

    Vi hjælper dig gerne

    Leder du efter noget andet?

    Se alle Philips Support-muligheder

    Supportwebsted
    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. Alle rettigheder forbeholdes.

    Vores websted vises bedst med den nyeste version af Microsoft Edge, Google Chrome eller Firefox.