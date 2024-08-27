For at slette og dermed beskytte dine persondata skal du udføre en fabriksnulstilling, før du bortskaffer din babyalarm.



Vi anbefaler, at du kobler babyenheden fra Philips Avent Baby Monitor+-appen ved at vælge indstillingen Frakobl babyalarm (Disconnect Baby Monitor) i babyenhedens indstillinger i appen.



Hvis du vil udføre en fabriksnulstilling, skal babyenheden være tændt. Tryk derefter på on/off-knappen på babyenheden i 10 sekunder, indtil LED-signalet blinker. Fabriksnulstillingen er fuldført.